Карантин по сибирской язве сняли в посёлке Топар

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Новых случаев заражения среди людей и домашнего скота не выявлено

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В посёлке Топар Абайского района сняли карантин, объявленный из-за вспышки сибирской язвы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Как отмечается, за время ограничительных мер в населённом пункте не было зарегистрировано новых случаев заражения среди населения и скота.

Решение о снятии карантина по сибирской язве принял аким посёлка Топар в соответствии с законом и на основании представления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Абайской районной территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора.

"В посёлке Топар с 9 ноября снят карантин. За время ограничительных мер утилизировано в специальной печи мясо больного бычка, проведены все необходимые профилактические мероприятия; произведён подворовой обход и дезинфекция, вакцинирован весь скот, с населением проведена беседа. Новых случаев заражения среди людей и домашнего скота не выявлено. Но ситуация будет держаться на контроле", – сообщил руководитель Карагандинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Ержан Бекетбаев.

Также он добавил, что забой скота после вакцинации следует производить спустя 14 дней, в строго отведённых для этого местах и после осмотра ветеринарного врача. Забивать больных животных запрещено.

Напомним, в посёлке Топар в одном из дворов был обнаружен локальный случай сибирской язвы. На въезде в посёлок со стороны города Абай устанавливали пост для санитарной обработки автомобилей. Для соблюдения карантинных мер второй въезд в посёлок со стороны Жартаса также был перекрыт. Кроме того, был введён запрет на ввоз и вывоз скота, мяса и молочной продукции, запрещён забой скота и вывоз кормов и кормовых добавок.

Ранее в поселке Топар Карагандинской области у троих человек обнаружили сибирскую язву. Еще 2 человека находятся под наблюдением врачей, у одного из них ПЦР на сибирскую язву не подтвердился.  

Один из больных сибирской язвой скончалсяЧуть позже еще одного пациента, зараженного сибирской язвой, перевели в реанимацию из-за ухудшения его состояния.

#село #сибирская язва #карантин #Топар #снятие

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