«Караван Единства» из области Абай отправился в Астану

Накануне V Всемирных игр кочевников в Акмолинской области был организован проект «Бірлік керуені». Караван отправился в столицу, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Абай

Путь каравана тесно связан с символом воды, который является главным символом и основным элементом Игр кочевников.

Караван начал свой путь в Сырт-Каскабулаке — на родине великого Абая. «Караван Единства», возглавляемый чемпионом мира по казахской борьбе и обладателем титула «Қазақстан барысы» Айбеком Нугымаровым, отправился в путь с священной водой. Именно эта вода станет важным элементом церемонии открытия Игр в Астане.

В рамках пятых Всемирных игр кочевников будут организованы выставка изделий лучших мастеров народного искусства, айтыс, постановки, популяризирующие традиции и обычаи. От области Абай в этом международном мероприятии примут участие 12 спортсменов по 6 видам спорта и более 100 представителей культуры и искусства.