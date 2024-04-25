Картина Климта, считавшаяся утерянной почти 100 лет, продана за 30 млн евро

Европа, Изобразительное искусство
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Айман Аманжолова
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Картина австрийского художника была продана на аукционе в Вене. Часть из вырученных денег получат наследники семьи еврейских промышленников, заказавших портрет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: AFP

О том, что незаконченный «Портрет фройляйн Лизер» (Bildnis Fräulein Lieser) нашелся и будет выставлен на аукцион, венский аукционный дом im Kinski объявил в январе этого года.

Портрет был заказан семьей еврейских промышленников в 1917 году, за год до смерти Климта. В последний раз публика видела картину на выставке в 1925 году.

Специалисты до сих пор спорят, кто именно изображен на картине, и что происходило с ней при нацистах, во времена Холокоста.

Историки искусства Тобиас Наттер и Альфред Вайдингер считают, что это портрет Маргареты Констанции Лизер, дочери промышленника Адольфа Лизера. Аукционный дом im Kinsky, однако, предполагает, что на картине может быть изображена и одна из дочерей брата Адольфа, Юстуса Лизера.

Жена Юстуса, Хенриетта, была покровительницей современного искусства. Она погибла в нацистском лагере смерти Аушвиц.

Обе дочери Юстуса и Хенриетты, Хелена и Анни, пережили Вторую мировую войну.

Аукционный дом im Kinsky напоминает, что следы картины затерялись еще до войны и разграбления нацистами имущества евреев, в 1925 году. Затем цепочка наследников-владельцев портрета прослеживается назад только до 1960-х годов.

Кто был последним владельцем и продал картину, не раскрывается.

Как объяснил Би-би-си представитель im Kinsky, наследники Адольфа и Хенриетты Лизер получили свою долю вырученных за портрет денег в соответствии с Вашингтонскими принципами — международным соглашением о возврате отнятых нацистами ценностей потомкам законных владельцев.

Аукционный дом im Kinsky заверяет, что соглашение с наследниками семьи Лизер было честным и справедливым, но Эрика Якубовитц, исполнительный директор правления Еврейской общины Австрии, считает, что в этой истории многие вопросы остаются без ответа, и нужно провести независимое расследование.

«Реституция произведений искусства — это очень тонкий вопрос, все исследований должны быть точными и детальными, а результат — полным и прозрачным, — говорит Якубовитц. — Нужно создать передовую, самую современную процедуру реституции частной собственности».

Картины Густава Климта уже приносили на аукционах десятки миллионов. Так, его «Дама с веером» в июне 2023 года стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным в Европе: она ушла с аукциона Sotheby’s за 85,3 млн фунтов.

#искусство #аукцион #картина #Австрия

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