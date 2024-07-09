Картина Тициана ушла с молотка за 18 млн евро в Лондоне

На полотне итальянского художника изображены Иосиф с Марией и новорождённый Иисус

Фото: ria.ru

Картину «Отдых на пути в Египет» продали на аукционе Christie's в Лондоне за 18 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

На полотне итальянского художника Тициана Вечеллио изображены Иосиф с Марией и новорождённый Иисус.

За свою пятивековую историю произведение искусства сменило несколько знатных владельцев, в том числе французского императора Наполеон Первого и австрийскую эрцгерцогиню Марию Терезию.

Позднее картину неоднократно приобретали коллекционеры, отмечает телеканал.

Тициан – известный представитель венецианской школы эпохи Высокого и Позднего Возрождения.