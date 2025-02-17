Картофель по 1340 тенге хотел купить ясли-сад в Павлодаре

Экономика
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Прокуратура Павлодара пресекла факты приобретения городскими детсадами продуктов питания по завышенным ценам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорное ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, на портале госзакупок ясли-сад №23 опубликовал объявление о приобретении 18 000 литров молока за 50 620 500 тенге, то есть по 2 812 тенге за литр.
 
В прокуратуре отметили, что средняя цена молока с аналогичными характеристиками (жирность – 2,5%) составляет 345 тенге/литр.

«Приобретение ясли-садом №23 молока по цене 2 812 тенге за литр повлекло бы за собой чрезмерное и необоснованное расходование бюджетных средств в размере 44 410 500 тенге», - говорится в сообщении.

В другом случае, ясли-сад №102 намеревался приобрести картофель массой 14 520 кг на общую сумму 19 455 783,6 тенге, или за 1340 тенге за килограмм. Тогда как в магазинах города он продавался в разы дешевле.
 
Вышеназванные закупки отменены, закупочная цена продуктов питания снижена, а виновные лица привлечены к ответственности, добавили в прокуратуре.

#цены #прокуратура #детсад

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