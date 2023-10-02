Касым-Жомарт Токаев и Елеусин Сагиндиков обменялись мнениями о развитии Казахстана

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев и ветеран труда Елеусин Сагиндиков, долгие годы занимавший различные высокие государственные посты, обменялись мнениями о развитии страны.

Елеусин Сагиндиков выразил поддержку политическим и экономическим реформам, проводимым в Казахстане по инициативе президента.

Он также высказал свои предложения по реализации основных задач, озвученных главой государства в нынешнем послании народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана», в частности, по определению приоритетов в развитии регионов, а также совершенствованию работы местных и центральных исполнительных органов.