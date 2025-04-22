Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили индустриальный парк SPK Turkistan

Президент
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Дана Аменова
корреспондент

Высокие гости осмотрели промышленную выставку

Фото: Акорда

Президент Казахстана и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили индустриальный парк SPK Turkistan. Здесь реализуются 6 инвестиционных проектов общей стоимостью 36,5 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Налажено производство систем дождевого и капельного орошения, сельскохозяйственных тракторов, школьной, медицинской и офисной мебели, межкомнатных дверей и промышленных холодильников.

В рамках следующего этапа развития парка планируется строительство 112 объектов на площади 70 гектаров, а также запуск 13 новых проектов на сумму 39,7 млрд тенге.

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с выставкой казахстанских производителей, представляющих космическую отрасль, машиностроение, металлургию, строительную индустрию, легкую, пищевую и химическую промышленность.

Высоким гостям показали автомобили, сельскохозяйственную и бытовую технику, медицинское оборудование, промышленные аккумуляторы, мебель, текстиль, одежду и другие товары высокого передела.

 

#Токаев #Туркменистан #Акорда #парк

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