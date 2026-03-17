По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе беседы французский лидер поздравил Главу нашего государства с успешным проведением общенародного референдума по новой Конституции, отметив ее историческое значение и назвав это событие грандиозным шагом на пути дальнейшей модернизации страны.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Франции за слова поддержки и высокую оценку проведенного референдума. Собеседники выразили удовлетворение ходом двустороннего сотрудничества в экономике, особенно в сферах индустрии и энергетики, а также высказались за продолжение совместных усилий в данном направлении.

Главы государств отметили важность личных контактов и договорились о предстоящих встречах с целью продолжения обменами мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки.