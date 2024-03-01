Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником

Он отметил, что это важный праздник, который содействует укреплению сплоченности нашего народа, сообщает Kazpravda.kz

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Выражая друг другу признательность и почтение, мы продвигаем такие основополагающие ценности, как дружба, согласие и солидарность. Все это способствует консолидации нашей нации, подчеркнул президент.

– Милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь – эти качества, испокон веков присущие нашему народу, особенно ярко проявляются во времена испытаний. Сегодня мы твердо следуем по пути построения Справедливого Казахстана, шаг за шагом реализуя масштабные преобразования. В этот судьбоносный период нам крайне важно беречь общенациональное единство, ставя интересы страны превыше всего, – говорится в поздравлении.

Он выразил убежденность, что мы как прогрессивная нация достигнем всех намеченных нами высоких целей.