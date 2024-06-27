Началась эра новых медиа – Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Для многих из вас журналистика – не просто профессия, а призвание. Настоящие журналисты далеки от праздного любопытства, пустословия и самолюбования в социальных сетях. Они всегда находятся в гуще событий и делают высококачественные материалы, в которых поднимают актуальные для граждан вопросы. Именно такая активная и созидательная деятельность соответствует высоким стандартам ответственной журналистики и способствует прогрессу нашей страны», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, началась эра новых медиа.

«Средства массовой информации эффективно используют технологии искусственного интеллекта. Можно сказать, что это показатель подлинного новаторства и креативности. Каждый должен быть мастером своего дела. Я не раз говорил о том, что только так в стране сформируется культ подлинного профессионализма. Мы приняли конкретные меры по повышению статуса педагогов, врачей, ученых и других представителей социальной сферы. Также был повышен статус стражей порядка и спасателей. Работа в этом направлении будет продолжена. Ведь человек труда – это богатство страны», – подчеркнул президент.