Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя ОБСЕ

Президент, Международное сотрудничество, Политика, Европа
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Республики Северная Македония Буяра Османи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Приветствуя Буяра Османи, глава государства отметил значимость его визита в Астану в качестве действующего председателя ОБСЕ.

«Ваш визит очень важен для нас, и я хотел бы подчеркнуть нашу приверженность ОБСЕ в качестве надежного государства-члена данной организации. Несмотря на разногласия, которые, к сожалению, существуют в организации, ОБСЕ незаменима, и мы должны приложить усилия для поддержания ее потенциала. В свете празднования 50-й годовщины Хельсинкского заключительного акта в 2025 году жизненно важно обеспечить, чтобы ОБСЕ продолжала служить уникальной платформой для диалога. Наше прочное партнерство с ОБСЕ основывается на общем видении построения безопасного сообщества, закрепленном в Астанинской декларации саммита ОБСЕ 2010 года, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отдельно остановился на перспективах укрепления отношений между Казахстаном и Северной Македонией.

«У нас нет никаких проблем в рамках двустороннего сотрудничества. Мы достигли довольно значимых результатов по расширению взаимодействия. Ваша страна рассматривается как очень важный партнер Казахстана в Европе, и мы приняли решение открыть наше посольство в Скопье», – отметил президент. 

В свою очередь Буяр Османи подчеркнул, что ОБСЕ придает большое значение развитию связей с Казахстаном и регионом Центральной Азии. По его словам, саммит ОБСЕ в Астане 2010 года стал доказательством активной роли Казахстана в поддержке основных направлений деятельности организации.

«Девиз председательства Северной Македонии – «Все для людей», что отражает наш человекоцентричный подход. Ваша программа реформ также ориентирована на людей и во многом созвучна не только принципам и обязательствам ОБСЕ, но и приоритетам нашего председательства. Мы также отмечаем ключевую роль Казахстана как в региональном, так и межрегиональном сотрудничестве», – сказал министр.

В завершение встречи глава нашего государства передал наилучшие пожелания президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому и пригласил его посетить Казахстан с визитом.

#политика #Токаев #президент #международное сотрудничество #Европа #ОБСЕ #Северная Македония

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