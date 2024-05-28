Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Марком Рютте

Международное сотрудничество, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Собеседники рассмотрели перспективы расширения взаимодействия в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах

Фото: пресс-служба президента РК

В Акорде состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, прибывшим в Астану с рабочим визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Я с теплотой вспоминаю нашу встречу в 2015 году. Мы ценим Ваш личный вклад в содействие и развитие нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы знаем, что Вы в настоящее время дольше всех занимаете пост премьер-министра своей страны и обладаете огромным международным опытом. Я также хотел бы отметить динамичное развитие нашего двустороннего сотрудничества. Нидерланды являются крупнейшим инвестором в нашу экономику. Объем прямых инвестиций превысил 120 миллиардов долларов. Наши страны реализуют масштабные совместные проекты», – подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность визита премьер-министра Нидерландов с точки зрения придания дополнительного импульса развитию торгово-экономических отношений между Астаной и Амстердамом.

В свою очередь Марк Рютте высоко оценил уровень двустороннего партнерства. Он также высказался за активизацию практического взаимодействия Казахстана и Нидерландов.

«Впервые я был в Астане в 2010 году, это была моя первая поездка за пределы ЕС в качестве нового премьер-министра. А затем состоялся мой визит в 2015 году. Я хорошо помню наши переговоры. Я всегда поражаюсь тому, как стремительно развиваются наши двусторонние отношения, и с глубоким уважением отношусь к сбалансированной позиции Казахстана по региональной и международной повестке. Я также уважаю то, что Вы лично делаете, чтобы вывести страну на новый уровень. Мы будем рады поделиться идеями и наработками, которые у нас есть в области сельского хозяйства, зеленой энергетики, управления водными ресурсами», – сказал глава нидерландского правительства.

В ходе переговоров были обстоятельно обсуждены пути укрепления торгово-экономического, энергетического и инвестиционного сотрудничества, а также контактов в сферах транспорта, инноваций, атомной энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, климата, управление водными ресурсами.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Подчеркнута важность продолжения диалога в рамках взаимодействия с Европейским Союзом.

 

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