Касым-Жомарт Токаев встретился с членами Национального курултая

Глава государства принял членов Национального курултая при Президенте Серика Акылбая и Сергея Худякова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Основной темой беседы Президента с председателем республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Сериком Акылбаем стали перспективы развития правовой системы в Казахстане. Серик Акылбай высказал ряд предложений, направленных на повышение правовой грамотности граждан в процессе проведения реформ.

В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева с членом общественного совета Северо-Казахстанской области, директором частного учреждения «Институт развития местного самоуправления» Сергеем Худяковым были рассмотрены предложения, касающиеся дальнейшего совершенствования жилищной политики и местного самоуправления. Сергей Худяков также поделился своим видением развития консолидации общества.