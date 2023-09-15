Кайрат Боранбаев признал вину, прокуратура заключила с ним соглашение

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Прокуратура Астаны заключила процессуальное соглашение о признании вины с Кайратом Боранбаевым и другими подсудимыми по делу о растрате денежных средств АО «КазТрансГаз» и их легализации, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ГП РК.

Фото: Kazpravda.kz

По информации прокуратуры Астаны, обязательными условиями для заключения такого соглашения является добровольное желание подсудимых, их согласие с предъявленным обвинением, не оспаривание доказательств, признание ущерба и согласие потерпевшего.

Учитывая, что подсудимые полностью признали вину и возместили ущерб в размере 14,5 млрд. тенге, с согласия потерпевшей стороны прокуратурой города принято решение о заключении процессуального соглашения, сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что по условиям соглашения подсудимые не оспаривали свою вину в инкриминируемых им преступлениях. Также они согласны с назначением Боранбаеву К. и Наханову Р. наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому с конфискацией имущества, Жанузак Т. – 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением всех троих права занимать должности на государственной службе.

В столичной прокуратуре отметили, что в случае заключения процессуального соглашения срок и размер наказания не может превышать половину максимального срока.

«Учитывая, что максимальное наказание по уголовной статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», а также «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем не превышает 12 лет, подсудимым предложено назначить по 6 и 5 лет лишения свободы. Процессуальное соглашение направлено в суд для рассмотрения и принятия решения о его утверждении», – говорится в сообщении.

Напомним, 22 августа в ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции подсудимыми было заявлено ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.

Сегодня стало известно, какой срок лишения свободы прокурор запросил по делу Кайрата Боранбаева.

Вчера АФМ информировало о том, что Боранбаев добровольно сдаст  в собственность государства активы стоимостью свыше 90 млрд тенге.

#расследование #Боранбаев #сделка #лишение сободы

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