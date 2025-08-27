Фото: https://www.facebook.com/fckairat

В ответном матче плей-офф квалификации ЛЧ алматинский клуб принимал на своем поле шотландский «Селтик». В основное и дополнительное время команды голов не забили, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Кайрат» - 3:2, сообщает Kazpravda.kz

Таким образом «желто-черные» стали вторым казахстанским клубом в истории, вышедшим в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, в 2015 году это впервые удалось сделать столичной «Астане».

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин в раздевалке обратился к своим подопечным после исторической победы.

«Мы сделали это как мы и договаривались, да? Заварили мы кашу, ребята! Главное — верить, пацаны. Главное — верить. И всё возможно в этой жизни. Такой праздник стране подарили», - не скрывал своих эмоций наставник алматинцев.

Напомним, жеребьевка общего этапа ЛЧ состоится 28 августа, «Кайрат» окажется в четвертой корзине посева.