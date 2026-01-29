«Кайрат» забил два гола «Арсеналу» в Лиге чемпионов

Футбол
158

Встреча восьмого тура розыгрыша состоялась на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне

Фото: Arsenal FC via Getty Images

Лондонский "Арсенал" обыграл "Кайрат" в матче общего этапа Лиги чемпионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Уже на второй минуте Виктор Дьёкереш забил быстрый гол и вывел хозяев вперед.

Алматинцы недолго оставались в роли догоняющих. На седьмой минуте арбитр указал на "точку" после фола Риккардо Калафьори на Жоржиньо в штрафной площади.

После обращения к VAR нарушение подтвердилось, и сам пострадавший португалец спокойно реализовал пенальти, переиграв испанского голкипера "канониров" Кепу Аррисабалагу.

На 15-й минуте Кай Хаверц вновь вывел "канониров" вперед.

Еще в первом тайме хозяева укрепили свое преимущество. На 36-й минуте Габриэл Мартинелли довел счет до 3:1, закрепив преимущество "Арсенала".

Во втором тайме "Арсенал" привычно доминировал и под конец матча забил четвертый гол. Но, мяч Габриэла Жезуса не был засчитан из-за офсайда.

Под самый занавес матча "Кайрат" огорчил хозяев. На 90+3 минуте отличился Рикардиньо - 3:2.

"Канониры" набрали 24 очка и стали победителями общего этапа. "Арсенал" стал первым клубом, выигравшим все восемь матчей на этой стадии Лиги чемпионов.

"Кайрат" с одним баллом замкнул таблицу общего этапа Лиги чемпионов. У алматинцев 36 место.

