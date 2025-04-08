собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

II Международный симпозиум «Казахский язык – язык науки: искусственный интеллект и терминология» собрал в Туркестане ученых, общест­венных и культурных деятелей, учителей казахского языка, аспирантов и студентов. Среди гостей были делегации из Турции, Узбекистана, Кыргызстана и других тюркоязычных стран.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вниманию участников форума предложили выставку интеллектуальных игр тюркских народов, а также проекты Института языкознания им. А. Байтурсынулы и Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына», разработанные на основе ИИ.

Участники форума обсудили актуаль­ные вопросы развития казахского языка как языка науки, современные процессы и практики в области терминологии казахского языка с использованием систем ИИ, а также разработку концепций и решений, направленных на дальнейшее развитие научного стиля государственного языка.

Ректор Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясауи­ Жанар Темирбекова считает, что казахский должен быть языком культуры и философии, нау­ки и техники, образования и инноваций. Формирование его научного стиля в соответствии с требованиями времени является одной из актуальных задач. Важнейшими вопросами в этом направлении являются роль искусственного интеллекта, стандартизация терминов, введение новых международных научных понятий в казахский язык.

Председатель Комитета языковой политики Минис­терства науки и высшего образования Ербол Тлешов, выступая с докладом «Методология науки: мысль и язык», охарактеризовал ключевые условия превращения казахского языка в язык науки и подчеркнул важность систематизированной методологии и терминологии.

Своим видением реализации установки Президента страны

Касым-Жомарта Токаева превратить казахский язык в язык науки поделились депутат Сената Парламента Дархан Кыдырали, директор Института тюркологии Международного казахско-турецкого университета Шакир Ибраев, профессор факультета азиатских и ближневосточных исследований Оксфордского университета Эмине Чакыр, председатель правления Института общественного развития Казахстана Нурбек Матджани и другие эксперты.