Казахстан досрочно вышел в плей-офф ЧМ по футзалу

Футбол
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В третьем туре Казахстан сыграет с Новой Зеландией, а Ливия встретится с Испанией. По итогам этих матчей станет точно известно, кто с какого места выйдет в плей-офф

Фото: пресс-служба НОК РК

На чемпионате мира по футзалу в Узбекистане завершились матчи второго тура группового этапа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Результаты всех игр второго тура:

Группа A: Коста-Рика - Нидерланды 2:2, Узбекистан - Парагвай 1:4.

Группа B: Таиланд - Куба 10:5, Бразилия - Хорватия 8:1.

Группа C: Ангола - Украина 2:7, Аргентина - Афганистан 2:1.

Группа D: Ливия - Казахстан 1:4, Испания - Новая Зеландия 7:1.

Группа E: Марокко - Панама 6:3, Португалия - Таджикистан 3:2.

Группа F: Иран - Гватемала 9:4, Франция - Венесуэла 7:3.

В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды из числа занявших третьи места.

На данный момент вышли в 1/8 финала: Аргентина, Бразилия, Иран, Испания, Казахстан, Марокко, Парагвай, Португалия (чемпион), Таиланд, Франция.

В третьем туре, 21 сентября, Казахстан сыграет с Новой Зеландией, а Ливия встретится с Испанией. По итогам этих матчей станет точно известно, кто с какого места выйдет в плей-офф.

#чемпионат #футзал #плей-офф #досрочно

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