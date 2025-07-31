Казахстан движется в правильном направлении – итоги соцопроса

Общественное мнение
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Июньский замер Института общественной политики показывает, что оценки развития страны остаются стабильными. Это свидетельствует о сохраняющемся общественном консенсусе относительно выбранного курса и устойчивости социальных настроений. Большинство респондентов (79,4%) считают, что страна движется в правильном направлении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на SocioExpert

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Положительная динамика прослеживается и в восприятии социально-экономической ситуации. В июне 73,6% опрошенных дали ей благоприятную оценку. Этот тренд может свидетельствовать о стабилизации восприятия текущей ситуации населением.

Политическая обстановка также оценивается преимущественно положительно: 76,2% респондентов выразили удовлетворенность текущим положением дел.

Высокий уровень позитивных общественных оценок в стране во многом обусловлен совокупностью как политических, социально-экономических, так психологических факторов. В их числе рост ВВП на уровне 6%, строительство и запуск новых инфраструктурных и социальных объектов, ремонт и модернизация сферы ЖКХ и транспортной инфраструктуры.

#мнение #общество #соцопрос

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