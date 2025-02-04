Казахстан экспортирует в Конго космическую систему исследования Земли

Технологии
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Страны заключили экспортное соглашение в сфере космических технологий

Фото: МЦРИАП

4 февраля  в МЦРИАП подписали инвестсоглашение о разработке и реализации космической системы высокого разрешения дистанционного зондирования Земли для Республики Конго, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Документ был подписан между АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и представителями Республики Конго. 

Проект направлен на развитие космических технологий в интересах обеспечения национальной безопасности, мониторинга природных ресурсов, сельского хозяйства, экологии и урбанистики в Республике Конго. В рамках соглашения предусмотрено создание высокотехнологичной спутниковой платформы, способной осуществлять мониторинг земной поверхности с высокой точностью и оперативностью.

Подписанное соглашение позволяет Республике Конго присоединиться к международной группировке спутников дистанционного зондирования Земли, в которую уже входит Монголия. Это закладывает основу для расширенного международного сотрудничества в сфере разработки космических технологий, обеспечивая обмен данными и передовыми разработками в области мониторинга и аналитики.

«Помимо спутниковой платформы Казахстан предлагает комплексное решение, включающее обучение и передачу опыта. Казахстан укрепляет позиции как центр технологических разработок, и международные партнеры доверяют нашим решениям. Это уже второй успешный экспорт, подтверждающий высокий уровень отечественной космической индустрии», — подчеркнул министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Напомним, в сентябре 2024 года стороны подписали дорожную карту по сотрудничеству в рамках Меморандума о дистанционном зондировании Земли, что стало важным этапом подготовки к настоящему соглашению.

#космос #МЦРИАП #экспорт #Конго

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