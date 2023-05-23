Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Катар на 243 млн долларов

На полях третьего Катарского экономического форума, проходящего в Дохе, состоялась встреча премьер-министра РК Алихана Смаилова и эмира Катара - шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

Алихан Смаилов передал эмиру Катара искренние приветствия и добрые пожелания главы государства Касым-Жомарта Токаева, а также поздравил с успешным проведением чемпионата мира по футболу, привлекшим внимание всего мирового сообщества.

Премьер-министр подчеркнул, что Катар является важным политическим и экономическим партнером Казахстана в арабском мире. Подтверждением этому являются высокие показатели взаимной торговли и инвестиций. Так, только за первый квартал текущего года объем двустороннего товарооборота вырос в 17,7 раза, а объем катарских инвестиций в республику по итогам 2022 года – в 3 раза.

«При этом мы видим значительный потенциал дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли. В этой связи нами предложено нарастить экспорт казахстанской продукции в Катар по 60 товарным позициям на сумму порядка 243 млн долларов. Мы также заинтересованы в дальнейшем расширении инвестиционного партнерства», — сказал Алихан Смаилов.

В этом контексте он обозначил важность сотрудничества между государственными фондами Qatar Investment Authority и «Самрук-Казына» и планов по созданию совместного фонда прямых инвестиций.

Со своей стороны шейх Тамим бин Хамад Аль Тани подтвердил готовность наращивать двустороннее взаимодействие по всем приоритетным направлениям.