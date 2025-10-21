Одно из соглашений будет заключено с азербайджанским холдингом AZCON и предусматривает совместную эксплуатацию паромов, произведенных на Бакинском судостроительном заводе (Baku Shipyard),

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Глава Фонда «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов в кулуарах Акорды сообщил журналистам, что в рамках государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева стороны подпишут ряд соглашений, направленных на увеличение грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор), сообщает корреспондент Kazpravda.kz

- Это соглашение усилит потенциал и стратегическую роль Среднего коридора в региональной логистике, - отметил Нурлан Жакупов.

Он подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в максимизации грузопотоков через ТМТМ и будут совместно определять оптимальные мощности судов для эффективной эксплуатации маршрута.

Другой документ - соглашение между совместным инвестиционным фондом «Самрук-Казына» и Азербайджанским инвестиционным холдингом совместно с SOCAR. В рамках этого соглашения стороны договорились о совместной проработке проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном в транспортной и энергетической сферах продолжает укрепляться, отражая общий курс на устойчивое развитие и интеграцию в евразийское пространство.