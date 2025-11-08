Казахстан и Cointelegraph объединяют усилия для развития Web3-экосистемы страны

Цифровизация
3

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Cointelegraph подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU). Документ направлен на развитие Web3-экосистемы и укрепление позиций Казахстана как регионального центра цифровых инноваций, передает Kazpravda.kz

Фото: Минцифры РК

Партнерство поможет повысить международный интерес к достижениям Казахстана в сфере блокчейна, Fintech и искусственного интеллекта, а также будет способствовать развитию сотрудничества между государством, бизнесом и сообществом Web3.

Глобальный руководитель по партнерствам Cointelegraph Джеффри Миллиган подчеркнул, что сотрудничество показывает готовность компании поддерживать рост Web3-направления в развивающихся странах: «Казахстан добился значительных успехов в построении прозрачной и инновационной цифровой экономики. Через это партнёрство Cointelegraph стремится внести вклад в дальнейшее развитие, делясь международным опытом, усиливая медиасотрудничество и соединяя местных инноваторов с глобальной экосистемой Web3».

Меморандум охватывает широкий спектр направлений сотрудничества: разработку образовательных программ и мастер-классов для представителей госорганов и бизнеса, проведение совместных исследований и организацию крупных Web3- и Fintech-мероприятий в Казахстане.

Кроме того, партнёрство предусматривает создание оригинального медиа-контента и аналитических материалов, которые будут рассказывать о цифровой трансформации Казахстана на глобальной платформе Cointelegraph.

Cointelegraph - одно из ведущих мировых изданий о блокчейне, криптовалютах и цифровых технологиях. Основанное в 2013 году, оно освещает самые важные новости и тенденции в мире Web3, рассказывает о регулировании, инновациях и людях, которые формируют децентрализованное будущее. Сегодня у Cointelegraph есть офисы в США, Европе и Азии, а его аудитория - миллионы читателей по всему миру.

#цифровизация #технологии #Web3-экосистема

Популярное

Все
Награды вручены лучшим
Театр отмечает юбилей
На рассмотрении – проект Цифрового кодекса
Событие, обратившее на себя внимание
Национальные ценности в эпоху ИИ
На базе воздушной гавани столицы создадут аэрохаб
Чипсы из нарынкольской картошки
Статистика – гарант открытости и доверия
Качественно новый этап взаимодействия
Вне зоны доступа
Вашингтонский аккорд: итоги саммита ЦА + США
Всем домнам дали газ
Заработал кирпичный завод
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
В аэропорту задержан правонарушитель
У экономики Жетысу один из лучших показателей роста
Подписаны важные соглашения
Встретят зиму в тепле и уюте
Сделать спорт доступным для каждого
Село и город: путь к умному развитию
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Обновили рекорд юношеских азиад
Лучшие теннисистки мира предстали в вечерних нарядах
Суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Указом Президента Ким Сонг Кёнг награжден орденом «Достык» II степени
До 2030 года Казахстан избавится от дефицита сжиженного газа
Превратить родину в цветущий сад
Все заявления – в приоритетную повестку
Актера наградили за спасение
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Лювак для бодрости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода

Читайте также

ИИ-хаб за 2 млрд$ создадут в Казахстане
ChatGPT Edu станет частью образовательной системы Казахстана
Почти 120 млрд тенге получил бюджет Казахстана по «налогу н…
Новая функция появилась в мобильном приложении «ЦОН»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]