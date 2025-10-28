Министр культуры и информации Аида Балаева провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Эстонии в Казахстане Яапом Ора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК

Фото: Минкультуры

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также организации мероприятий, которые пройдут в Астане в рамках государственного визита Президента Эстонии Алара Кариса.

Особое внимание было уделено предстоящей выставке эстонских рукавиц в Национальном музее РК, посвященной традиционному народному искусству Эстонии.

Отдельной темой стало открытие уголка эстонских книг в Национальной академической библиотеке РК. Инициатива направлена на развитие культурных связей и популяризацию литературы зарубежных стран.

«Культура и искусство — это те области, которые позволяют понять дух и характер народа. У культуры нет границ, и именно она объединяет людей, укрепляя взаимопонимание между странами. Мы заинтересованы в том, чтобы развивать и укреплять сотрудничество с Эстонией. Со своей стороны готова оказать всестороннюю поддержку любым совместным инициативам, будь то обмен опытом, выставки, гастроли, творческие проекты или академические программы», - сказала Аида Балаева.

Также стороны обсудили перспективы сотрудничества между театрами, издательствами, галереями и киноцентрами. Рассматривались идеи проведения совместных выставок, постановок, переводов литературных произведений, а также обмена опытом между художниками, писателями и режиссерами.

В ходе диалога эстонская сторона получила ответы на ряд вопросов, находящихся в компетенции министерства. В завершении встречи стороны выразили намерение и желание расширить сотрудничество.