Казахстан и Эстония расширяют сотрудничество в сфере культуры и гуманитарного обмена

Культура
96

Министр культуры и информации Аида Балаева провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Эстонии в Казахстане Яапом Ора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК

Фото: Минкультуры

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также организации мероприятий, которые пройдут в Астане в рамках государственного визита Президента Эстонии Алара Кариса.

Особое внимание было уделено предстоящей выставке эстонских рукавиц в Национальном музее РК, посвященной традиционному народному искусству Эстонии.

Отдельной темой стало открытие уголка эстонских книг в Национальной академической библиотеке РК. Инициатива направлена на развитие культурных связей и популяризацию литературы зарубежных стран.

«Культура и искусство — это те области, которые позволяют понять дух и характер народа. У культуры нет границ, и именно она объединяет людей, укрепляя взаимопонимание между странами. Мы заинтересованы в том, чтобы развивать и укреплять сотрудничество с Эстонией. Со своей стороны готова оказать всестороннюю поддержку любым совместным инициативам, будь то обмен опытом, выставки, гастроли, творческие проекты или академические программы», - сказала Аида Балаева.

Также стороны обсудили перспективы сотрудничества между театрами, издательствами, галереями и киноцентрами. Рассматривались идеи проведения совместных выставок, постановок, переводов литературных произведений, а также обмена опытом между художниками, писателями и режиссерами.

В ходе диалога эстонская сторона получила ответы на ряд вопросов, находящихся в компетенции министерства.  В завершении встречи стороны выразили намерение и желание расширить сотрудничество.

#Минкультуры

Популярное

Все
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Мы строим дороги на 13 тонн на одну ось, а ездим только на 10 – депутат
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
Таджикистан вошел в топ-3 самых безопасных стран в 2025 году
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Финляндии в Акорде
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
15 человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии
США и Япония договорились о поставках полезных ископаемых
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Маск запустил Grokipedia
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Токаев поздравил президента Чешской Республики с Днем независимости
В Японии начался суд по делу об убийстве экс-премьера Абэ
Президенты Казахстана и Финляндии продолжили переговоры с участием делегаций двух стран
Глава государства провел переговоры с Президентом Финляндии
В США выбрали рождественскую елку
В Китае создан Центр издания произведений авторов из Центральной Азии
Более 700 малышей родилось за сутки в День Республики
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
В Китае тестируют самый высокоскоростной поезд в мире
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Дополнительный выходной получат казахстанцы в честь Дня Республики
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
На сцене «Астана Балет» воплотилась древняя азербайджанская легенда о любви и верности
Золотой поединок состоится в Алматы
Концерт ко Дню Республики организовали пограничники
Токаев: Азербайджан для Казахстана – особая страна, братское государство
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

В Китае создан Центр издания произведений авторов из Центра…
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультф…
Премьеру хореографических миниатюр представили в «Астана Ба…
В столице представили шедевры прикладного искусства Китая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]