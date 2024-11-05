Казахстан и Франция подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сфере культуры

В Париже накануне официального визита президента во Францию, состоялась встреча министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой с министром культуры Франции Рашидой Дати, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

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Обсуждение было посвящено перспективам расширения культурного сотрудничества между Казахстаном и Францией. Министры отметили значительный прогресс в культурных отношениях, подчеркнув важность взаимных визитов президентов двух стран, которые придают новый импульс для совместных инициатив.

В ходе встречи стороны подписали ряд соглашений, включая Декларацию о намерениях в сотрудничестве в области музеев и культурного наследия, а также Меморандум о взаимопонимании между Национальным музеем Республики Казахстан и Музеем Гиме.

«Продвижение и интеграция казахского исторического и культурного наследия в глобальный гуманитарный ландшафт являются одним из приоритетов культурной политики государства», — отметила Аида Балаева.

Также было предложено усилить сотрудничество в научно-исследовательской сфере и организовать стажировки для казахстанских специалистов в рамках программы «Courants du Monde».

«Я рада тому, что этот государственный визит президента Токаева во Францию предусматривает большой спектр вопросов культуры. Мы сегодня подписываем несколько меморандумов, это говорит о том, что между нами, уже существует достаточно тесное сотрудничество. Но также организация национальной выставки Казахстана в музее Гиме показывает конкретность и эффективность наших отношений», - сказала министр культуры Франции Рашида Дати.

Аида Балаева выразила уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему углублению культурных связей и создадут основу для новых совместных проектов, укрепляющих отношения между Казахстаном и Францией.

«Можем рассмотреть возможности сотрудничества в проведении совместных культурных мероприятий: в сфере совместного кинопроизводства, во взаимной презентации современной казахской литературы во Франции и наоборот, во взаимодействии концертных организаций и касательно детского контента», — добавила Балаева.

Были обсуждены вопросы обмена опытом в части музейной экспертизы, сохранение исторического наследия и внедрение новых технологий в музейное дело.

Также министры обеих стран выразили интерес к сотрудничеству в креативной индустрии, в частности, в сфере моды. Аида Балаева предложила сфокусировать внимание на этнической моде и ее представленности на мировых площадках.