Казахстан и Швейцария договорились о взаимной помощи по возврату активов

Международное сотрудничество , Возврат активов
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Венера Баталова
корреспондент

С 2022 года в Казахстан возвращено более 3,5 млрд долларов

Фото: Генеральная прокуратура

В рамках визита в город Берн (Швейцария) генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов провел переговоры с генеральным прокурором Швейцарии Штефаном Блаттлером и заместителем директора федерального офиса юстиции Швейцарии Лоренс Фонтаной Юнго, передает Kazpravda.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру РК

Глава надзорного ведомства проинформировал коллег о проводимых реформах президента РК Токаева, о принятии в июле 2023 года закона о возврате государству незаконно выведенных активов, образовании при генпрокуратуре Казахстана соответствующего комитета, создании специального фонда, который распределяет возвращенный капитал для финансирования важных социально-экономических проектов, способствуя повышению благосостояния народа и восстановлению справедливости.

Он отметил, что с 2022 года в Казахстан возвращено более 3,5 млрд долларов.

Б. Асылов, отмечая важность привлечения иностранных инвестиций, подчеркнул, что прокуратура Казахстана обеспечивает правовую защиту иностранных инвесторов, включая швейцарских, что способствует укреплению экономического сотрудничества между двумя странами.

Генеральный прокурор Блаттлер и заместитель директора Фонтана Юнго подтвердили свою решимость оказывать Казахстану содействие в вопросах возврата незаконно выведенных активов и дальнейшего развития международного сотрудничества.

Представители офиса юстиции Швейцарии поддержали стремление Казахстана присоединиться к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

По итогам визита состоялось подписание межправительственного меморандума о взаимопонимании о взаимной правовой помощи по уголовным делам. 

«Меморандум отражает стремление обеих стран ускорить и упростить процедуры обмена доказательствами и информацией по уголовным делам, включая возврат незаконно выведенных активов. По мнению генерального прокурора Швейцарии, его подписание значительно усилит партнерство между странами и укрепит совместные усилия в борьбе с финансовыми преступлениями», - говорится в пресс-релизе.

 

 

#помощь #возврат #активы

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