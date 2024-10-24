Казахстан и Узбекистан будут сотрудничать в области охраны окружающей среды

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Как отмечается в заключении к документу, целью закона является ратификация соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана, подписанное 22 декабря 2022 года в Ташкенте.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды и, соответственно, на укрепление дружественных отношений между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан в области экологии и охраны окружающей среды, в числе которых предупреждение и контроль загрязнения атмосферного воздуха, контроль загрязнения воды, управление твердыми бытовыми и опасными отходами, сохранение биологического разнообразия, охрана экосистемы от деградации и предупреждение песчаных бурь.

Кроме того, соглашением предусматривается разработка совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Аральском бассейне.