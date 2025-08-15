В рамках Конференции рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации в формате Центральная Азия – Китай (С5+1) состоялись переговоры между авиационными властями Казахстана и Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В ходе переговоров достигнута договорённость об увеличении количества регулярных рейсов между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан. Данный шаг направлен на развитие транспортной доступности, укрепление деловых и культурных связей, а также повышение туристической привлекательности обоих государств. Согласно достигнутым договорённостям, назначенным перевозчикам двух стран разрешено выполнять до 42 рейсов в неделю по каждому из маршрутов Алматы – Ташкент и Астана – Ташкент. По другим маршрутам разрешено выполнение до 14 рейсов в неделю», - говорится в сообщении.

Также стороны договорились увеличить количество назначенных пунктов для выполнения регулярных рейсов между странами.

В КГА напомнили, что с 3 июля 2025 года узбекистанская авиакомпания My Freighter («Centrum Air») начала выполнение полетов по маршруту Актау – Нукус с частотой 2 рейса в неделю. Авиакомпания Fly Arystan», в свою очередь, с 15 июля 2025 года открыла авиасообщение по маршруту Атырау – Ташкент с частотой 3 рейса в неделю.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжать конструктивный диалог и реализовывать совместные инициативы.