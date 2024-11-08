Казахстан и Вьетнам будут передавать друг другу осужденных – подписан закон

Указы и распоряжения , Международное сотрудничество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Целью документа является укрепление правового сотрудничества между двумя государствами и содействие реинтеграции в общество осужденных для отбывания ими наказания в государстве, гражданами которого они являются.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Задачей закона является ратификация Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц, совершенного в городе Ханой 21 августа 2023 года. Договор регламентирует условия и порядок передачи осужденных, важным аспектом которых является требование получения письменного согласия от осужденного или его законного представителя. Это согласие должно быть добровольным и осознанным, что подтверждается заявлением, обеспечивающим осужденному понимание правовых последствий передачи.

Кроме того, в договоре установлены следующие условия для передачи осужденного: осужденное лицо должно быть гражданином одной из двух стран, деяние, за которое он был осужден, должно признаваться преступлением в обеих странах, во время, когда получен запрос о передаче, приговор, вынесенный в отношении осужденного лица, вступил в законную силу и период времени, подлежащий отбытию осужденным лицом, составляет не менее одного года, приговор в отношении осужденного лица вступил в силу и в Передающей Стороне не имеется других уголовных процедур в отношении данного лица, имеется письменное согласие осужденного лица или его законного представителя при невозможности самим осужденным лицом дать согласие на передачу в силу возраста, физического или психического состояния и др.

Договор определяет основания для отказа в передаче осужденного, включая угрозу национальной безопасности или осуществление на территории передающей стороны гражданских или административных процессов. Каждая сторона сохраняет право на самостоятельное решение о передаче, и любое решение должно быть мотивированным.

Договор регламентирует перечень документов, которые в случае поступления запроса одной Стороны о передаче, Передающая Сторона предоставляет Принимающей Стороне, а также процедуру исполнения Договора.

В договоре также предусмотрены нормы, регулирующие расходы, связанные с его исполнением, порядок урегулирования разногласий между сторонами, связанные с толкованием или применением Договора.

Договор предусматривает возможность внесения изменений и дополнений в него, а также порядок его вступления в силу и прекращения.

Предполагается, что ратификация Договора повысит эффективность правового сотрудничества обеих стран по вопросам передачи осужденных лиц и будет способствовать укреплению двусторонних отношений.

Текст закона публикуется в печати.

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