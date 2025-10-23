Казахстан имеет все предпосылки для укрепления статуса ведущего поставщика критических минералов - эксперты

Наша страна обладает богатой ресурсной базой, выгодным географическим положением и устойчивым политическим климатом

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для укрепления статуса ведущего поставщика критических минералов Казахстану необходимо продолжать совершенствовать регуляторную среду и поддерживать финансовую экосистему. Такие рекомендации содержатся  в отчете «Казахстан как инвестиционный хаб в сфере минералов: раскрытие потенциала через МФЦА», сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финцентра.

«Мировой рынок сегодня стремительно смещается в сторону спроса на критически важные минералы. В условиях глобального энергетического перехода потребность в литии, кобальте, редкоземельных металлах и меди многократно возрастет в течение следующих двух десятилетий. Только, по данным отчета Международного энергетического агентства, спрос на литий к 2040 году может вырасти в 42 раза», - сообщается в отчете.

В 2024 году горнодобывающий сектор Казахстана обеспечил более 12% ВВП страны (16,1 трлн тенге) и треть экспорта, а объем прямых иностранных инвестиций в отрасль достиг 3 млрд долларов США – вдвое больше, чем пять лет назад.

«Обладающий богатой ресурсной базой, выгодным географическим положением и устойчивым политическим климатом, Казахстан имеет все предпосылки для укрепления статуса ведущего поставщика критических минералов.

Однако для полного раскрытия этого потенциала стране важно сохранять темп и последовательность в преодолении существующих системных ограничений, - отмечают эксперты МФЦА.

В этом исследовании содержится комплексный анализ состояния горнодобывающего сектора, ключевых вызовов и возможностей для привлечения инвестиций в Казахстан через Международный финансовый центр «Астана».

Что касается минерального профиля Казахстана, то наша страна обеспечивает более 40% мирового производства урана. База ресурсов оценивается около 14% мировых запасов (2 место в мире). В 2024 году экспорт составил около 28 тыс. тонн на сумму 4,6 млрд долларов США. 78% экспорта пришлось на Россию и Китай.

Казахстан входит в топ-10 крупнейших производителей меди в мире (3,2% доля мирового рынка). Добыча медной руды в Казахстане с 2020 года выросла более чем на 30%, достигнув в 2024 году примерно 740 тыс. тонн меди в концентрате. Основными рынками сбыта являются Китай, Европейский Союз и Турция.

В 2024 году Казахстан вошел в топ-10 стран по запасам бокситов (1% мирового объема). Основные направления экспорта в 2024 году - Азербайджан, Польша, Китай, Италия и Болгария. 

Республика занимает 14-е место в мире по запасам золота. Добыча выросла с 2020 года на 30% и в 2024-ом достигла 130 тонн. За 2024 год Казахстан экспортировал 6 тонн золота. Основными направлениями поставок выступают Кыргызстан и Россия.

Казахстан обозначил редкие и редкоземельные металлы как стратегическое направление, утвердив «Комплексный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов на 2024–2028 годы». Правда, на текущем этапе объемы производства РЗЭ остаются ограниченными; а в 2024 году отмечалось снижение экспортной активности.

Опираясь на внушительную ресурсную базу, Казахстан сохраняет значительный потенциал для устойчивого наращивания добычи и поэтапного развития новых металлургических направлений с расширением экспортного присутствия. Как резюмируют составители отчета, сравнительный анализ ведущих горнодобывающих стран - Канады, Австралии, Чили и Индонезии - показывает, что для сохранения конкурентоспособности Казахстану необходимо продолжать совершенствовать регуляторную среду и поддерживать финансовую экосистему.

