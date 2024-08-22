Рекордное число пассажирских самолетов импортировал Казахстан за полгода

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Гульмира Кунапия
корреспондент

Такое количество воздушных судов за 6 месяцев не приобреталось, по словам аналитиков, с 2015 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам 6 месяцев за рубежом было приобретено 13 воздушных судов вместимостью от 50 до 300 человек, передает коррепондент Kazpravda.kz со ссылкой на DATA HUB

Такое количество воздушных судов, как в январе-июне текущего года, не приобреталось, по словам аналитиков, с 2015 года. 

«Обычно в первом полугодии в страну поступает не более пяти самолетов. Исключительным в этом смысле выдался не только нынешний, но и 2018 год – 8 единиц. Впрочем, иногда поставки отсутствуют вовсе. Так было в 2016-м. 

Главными поставщиками самолетов выступили Франция (6 ед.) и Ирландия (4 ед.). США отправили еще 2 воздушных судна, Германия – 1. В денежном выражении импорт достиг $656 млн. Номинально это втрое выше прошлогоднего уровня. Легко посчитать, что один самолет в среднем обошелся в $50,5 млн. Годом ранее, когда было поставлено 5 бортов,  показатель составлял $46,3 млн», – рассказали в DATA HUB.  

Рекордным оказалось не только число импортированных самолетов, но и экспортированных – 10. Причем 7 из них ушли в Ирландию.  

Накануне в Минтрансе участники отрасли рассказали о резком росте внутренних рейсов и причинах участившихся задержек по ним. 

#казахстан #аналитика #импорт #самолеты #полугодие

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