Продолжительный телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом США Дональдом Трампом стал важным сигналом устойчивости и доверительного характера казахстанско-американского диалога. В ходе беседы стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в рамках ноябрьского визита в Вашингтон, а также актуальные вопросы международной повестки, включая украинский конфликт

Глава государства подчеркнул исключительную сложность украинского урегулирования, где территориальный фактор требует реалистичных компромиссов и профессионального подхода. Казахстан, выступая за продолжение прямых переговоров и поддерживая диалог между Москвой и Вашингтоном, при этом не претендует на посредничество, но в духе доброй воли готов предоставить переговорную площадку в Астане. Такой курс отражает стремление Казахстана под руководством Токаева укреплять международную стабильность, сохраняя стратегическую автономию.

О том, как данная позиция воспринимается в США, какое значение она имеет для региональной архитектуры Центральной Азии и долгосрочных интересов Вашингтона, мы поговорили с Найджелом Ли, экспертом по геополитическим процессам в Евразии и вопросам контроля над вооружениями, базирующимся в Вашингтоне.

– Интенсивный диалог между лидерами Казахстана и США может свидетельствовать о росте политического доверия. Насколько, по вашему мнению, Казахстан закрепляется в роли одного из ключевых партнеров США в Центральной Азии?

– Да, и это укрепление носит не конъюнктурный, а структурный характер. Личное общение в Белом доме показало, что Президент Токаев воспринимается в Вашингтоне как лидер, способный говорить на языке стратегических реалий, а не политических лозунгов. Для американской дипломатии это особенно важно в условиях, когда международная повестка все чаще требует сложных и нестандартных решений.

С начала 1990-х годов для стран Центральной Азии основной проблемой было удержание устойчивого интереса США к региону. Казахстану удалось выйти за рамки этой логики, предложив модель партнерства, основанную не только на безопасности, но и на экономике, инвестициях и политической предсказуемости. Частота контактов и характер достигнутых договоренностей показывают, что речь идет о долгосрочном взаимодействии, которое сохраняет ценность вне зависимости от смены администраций в Вашингтоне.

– Позиция Астаны по украинскому урегулированию строится на осторожности и призыве к терпению. Насколько подобный подход способствует формированию образа Казахстана как ответственного международного игрока?

– Казахстанская позиция по Украине во многом отражает личный стиль Токаева как дипломата и государственного деятеля. Он одним из первых среди лидеров государств «среднего уровня» открыто говорил о том, что конфликт имеет исключительную сложность из-за сочетания территориального фактора и глубоко укоренившегося национально-идеологического противостояния.

При этом важно, что Астана не использует этот аргумент как оправдание бездействия. Напротив, Токаев последовательно подчеркивает: даже если путь к миру будет долгим и многоэтапным, от поиска переговорной формулы отказываться нельзя. Такая позиция усиливает международный имидж Казахстана как ответственного игрока, который исходит не из эмоциональных реакций, а из понимания долгосрочных последствий разрушения международного порядка.

– Готовность предоставить переговорную площадку без формального посредничества выглядит нетипично. Можно ли рассматривать это как элемент “дипломатии доброй воли”?

– Это один из ключевых элементов внешнеполитической доктрины Токаева. Отказ от формального посредничества позволяет Казахстану сохранять доверие всех сторон, не беря на себя политические обязательства, которые могли бы подорвать его нейтральный статус.

Президент четко обозначил: Казахстан не хочет быть посредником в российско-украинском конфликте, но готов предоставить площадку для прямых переговоров. Эта логика полностью согласуется с предыдущим опытом Астаны – в частности, с сирийским треком, где сам факт диалога стал важнее его формального формата. Поддержка диалога между Москвой и Вашингтоном, включая контакты в Анкоридже, и призыв не прекращать американо-украинские переговоры демонстрируют последовательность и стратегическую выдержанность казахстанской дипломатии.

– Какую роль Казахстан сегодня может играть в реализации долгосрочных интересов США в Евразии, не вовлекаясь в блоковую логику?

– Здесь Казахстан выступает как своего рода тест на зрелость американской внешней политики. Под руководством Токаева страна ясно показывает, что партнерство не обязательно означает идеологическую лояльность или участие в блоковом противостоянии.

В условиях, когда в Вашингтоне все чаще прослеживается возврат к бинарному мышлению в духе «холодной войны», Казахстан предлагает альтернативную модель взаимодействия – прагматичную, транспарентную и основанную на взаимном уважении интересов. Признание этой модели отвечает долгосрочным интересам самих США, поскольку позволяет сохранить влияние в Евразии без принуждения партнеров к жесткому выбору сторон.

– Как вы оцениваете текущее состояние гуманитарного и образовательного сотрудничества между США и Казахстаном? Может ли этот трек стать дополнительным связующим элементом двусторонних отношений?

– Несмотря на ослабление отдельных гуманитарных инструментов США, Казахстан остается открытым к сотрудничеству в этой сфере. Более того, при Токаеве гуманитарная и образовательная политика все чаще рассматривается как элемент национальной конкурентоспособности, а не второстепенное направление.

Образовательные обмены, прием студентов и молодых специалистов формируют долгосрочные связи, которые невозможно заменить краткосрочными политическими инициативами. Для США это шанс сохранить позитивное присутствие в регионе, а для Казахстана – инвестиция в человеческий капитал и международную интеграцию нового поколения элит.

– Возможный визит Президента США в Казахстан был назван историческим. Какое значение такие символические шаги имеют для укрепления региональных партнерств и доверия?

– В современном мире государственные визиты такого уровня являются индикатором доверия и политического признания. Во втором сроке Трампа личные контакты играют особенно важную роль, и тот факт, что Казахстан остается в фокусе внимания американского лидера, говорит о высоком уровне доверия к Президенту Токаеву.

Такой визит стал бы подтверждением того, что Казахстан воспринимается как авторитетное государство на международной арене и ключевой партнер в Центральной Азии. Для региона в целом это означало бы укрепление диалоговой логики и признание роли Астаны как точки стабильности в условиях глобальной неопределенности.