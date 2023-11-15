Казахстан не будет переходить на телефонный код +997

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Казахстан оставляет без изменения телефонный код +7, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство Kazinform.

Фото: Kazpravda.kz

«На данный момент Казахстан использует интегрированный международный код «+7» совместно с Россией в соответствии с соглашением от 17 июня 2006 года «Об использовании нумерации 7 – зоны всемирной нумерации», заключенным между ведомствами связи двух стран. Для получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997. В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем», – прокомментировали в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Кроме того, всем абонентам отечественных операторов связи необходимо будет обновить свои данные абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта.

«Также министерство повторно провело переговоры с Международным союзом электросвязи, и было принято решение оставить без изменения международный код +7. В связи с этим проработан вопрос с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заключения нового соглашения между правительствами России и Казахстана об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации. На данный момент проект согласован государственными органами и заинтересованными сторонами. По итогам согласования проект направлен по дипломатическим каналам в РФ», – отметили в МЦРИАП.

Сейчас на стороне Российской Федерации проводятся процедуры повторного внутригосударственного согласования. Далее, после получения ноты РФ о согласовании проекта, будет подписано и принято соглашение. Будут приняты два ПП РК.

 

#МЦРИАП #связь #телефон

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