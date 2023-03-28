Казахстан передал Кыргызстану председательство в Научном совете Тюркской академии

Высоко оценив проделанную работу, члены Научного совета утвердили план работы Академии на 2023 год и согласовали место и время следующего заседания.

Фото пресс-службы Тюркской академии

В Бишкеке состоялось очередное VІ заседание Научного совета Тюркской Академии, сообщает Kazpravda.kz.

В заседании приняли участие президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, министр образования и науки Кыргызской Республики Каныбек Иманалиев, заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики Идрис Исаев, председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан Дархан Ахмед-Заки, председатель Совета по образованию и дисциплине Министерства национального образования Турецкой Республики Джихад Демирли, чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Кыргызской Республике Шандор Дороги, а также представители и эксперты ответственных ведомств за образование и науку в братских странах.

В ходе заседания председательство в Научном совете Тюркской Академии перешло от Республики Казахстан к Кыргызской Республике.

На заседании глава академии представил отчет о проделанной работе за 2022 год и ознакомил участников с планом проектов на 2023 год.

В частности, были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере образования и науки стран-участниц ОТГ, научно-исследовательские проекты, утверждение знаменательных дат тюркского мира на 2023 год, были также одобрены приоритетные направления деятельности Тюркской Академии.

Высоко оценив проделанную работу, члены Научного совета утвердили план работы Академии на 2023 год и согласовали место и время следующего заседания. Так, было решено, что следующее заседание Научного совета Тюркской академии состоится в Баку.

По итогам встречи члены совета под председательством министра Каныбека Иманалиева приняли Протокол по реализации основных научных направлениях Тюркской академии:

I. Исследования историко-культурного наследия тюркского мира;

II. Формирование тюркской идентичности в современный период;

III. Тюркские языки с древнейших времен до современности;

IV. Экономическое сотрудничество и интеграция в тюркском мире.

Отмечается, что в числе знаменательных дат тюркского мира 2023 года – 1050-летие со дня рождения великого ученого Абу Райхана аль-Бируни, 930-летие со дня рождения мыслителя Ходжа Ахмеда Ясави, 600-летие правителя государства Ак-Коюнлу Узун Хасана, 800-летие Султана Бейбарса, 200-летие известного кыргызского мыслителя Молдо Нияза, 150-летие поэта, политика и автора государственного гимна Турции Мехмета Акифа Эрсоя, 130-летие со времени дешифровки древнетюркского письма, а также другие юбилеи, связанные с выдающимися личностями и важными событиями.