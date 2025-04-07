Фото: пресс-служба Мажилиса

Юбилейное заседание Ассамблеи Межпарламентского союза прошло в Узбекистане. Участники форума обсудили роль парламентов в обеспечении социального развития и социальной справедливости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Как отметил в своем выступлении спикер Мажилиса, символично, что форум состоялся на земле, через которую веками пролегал Великий Шелковый путь, связывая народы и цивилизации. Говоря об актуальности основной темы заседания 150-й юбилейной Ассамблеи, он подчеркнул, что в условиях новых глобальных вызовов всё большую актуальность приобретает идея нового общественного договора, представленная Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Казахстан всецело поддерживает его основополагающие принципы – справедливость и солидарность. Парламенты всех стран как институты, представляющие народ, могут сыграть ключевую роль в практической реализации этих принципов, считает Ерлан Кошанов.

«Справедливость является идейной основой политического курса Президента Касым-Жомарта Токаева. При его лидерстве реализуются системные политические и экономические реформы, направленные на построение Справедливого Казахстана. Они существенно расширили возможности участия граждан в политике и сократили социальное неравенство. Большое внимание уделяется развитию инклюзии, доступности здравоохранения и образования, справедливому распределению национальных богатств. Всё это находит отражение в законах, принимаемых Парламентом», – сказал он.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что в последние десятилетия многие международные эксперты отмечают вытеснение реального производства финансовым сектором. Это сокращает социальную роль государства и негативно отражается на соблюдении прав работников. В Казахстане же, напротив, уделяют особое внимание созданию достойных условий труда и равных возможностей для профессионального роста всех граждан. Главой государства 2025 год объявлен Годом рабочих профессий.

Казахстан успешно сочетает внутренние реформы с активным международным сотрудничеством. Наша страна выступила инициатором создания в Алматы регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. В этой связи Председатель Мажилиса выразил искреннюю благодарность парламентариям всех государств-членов ООН за единогласную поддержку соответствующей резолюции.

На второй день с приветственным словом к высоким парламентским делегациям всего мира обратился Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он отметил высокую роль Межпарламентского союза в продвижение мира, демократии и обеспечении устойчивого развития во всем мире.

Глава Узбекистана принял спикеров парламентов стран Центральной Азии, поблагодарил их за участие в Ассамблее и обсудил приоритеты по усилению межпарламентского взаимодействия в регионе.

В рамках форума Ерлан Кошанов провёл ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. Он обсудил вопросы расширения межпарламентского сотрудничества с Председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмоиловым, спикером Палаты представителей Королевства Бахрейн Ахмедом Альмусаламом, спикером Палаты советников Парламента Королевства Марокко Мохаммедом Ульд Эррашидом и со спикером Народной палаты Парламента Индии Ом Бирлой. Стороны обсудили пути укрепления взаимодействия в рамках межпарламентской дипломатии и обмена опытом в сфере законодательства.

Также спикер Мажилиса на полях форума обменялся мнениями по вопросам углубления сотрудничества с главами парламентов России, Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Турции, Кыргызстана.

В мероприятиях в Ташкенте приняли участие парламентские делегации свыше 140 стран мира. Помимо основной сессии, депутаты от Казахстана участвовали в заседаниях комитетов по вопросам мира и безопасности, устойчивому развитию, форуме женщин парламентариев, геополитической группы «Евразия».

На заседании Постоянного комитета по вопросам мира и международной безопасности, который возглавляет депутат Мажилиса Парламента Казахстана Айгуль Куспан, был рассмотрен проект резолюции «Роль парламентов в продвижении решения о сосуществовании двух государств в Палестине».

Межпарламентский союз – крупнейшая международная парламентская организация, созданная в 1889 году. В его состав входят парламенты 180 государств. Казахстан является членом Ассамблеи Межпарламентского союза с 1993 года. Ассамблея Межпарламентского союза способствует развитию межпарламентской дипломатии, предоставляет парламентам и парламентариям полномочия по продвижению мира, демократии и устойчивого развития во всём мире.