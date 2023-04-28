Казахстан построит ряд социальных объектов в Турции

Международное сотрудничество
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Об этом во время визита в Турцию сообщил председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов.

Фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в церемонии торжественного открытия Парка дружбы Казахстана и Турции в Анкаре. Мероприятие приурочено к 100-летию Турецкой Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Спикер Мажилиса поздравил присутствующих с этой знаменательной датой и пожелал братскому турецкому народу мира и процветания.

«Взаимодействие между Казахстаном и Турцией достигло расширенного стратегического партнерства и планомерно развивается во всех сферах. Этому, прежде всего, способствуют договоренности между главами двух государств Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и Реджепом Таийпом Эрдоганом. В свою очередь, мы, парламентарии, нацелены укреплять братские узы между нашими странами», – заявил Ерлан Кошанов.

Он отметил, что открытие парка – это символ большой дружбы и сотрудничества между двумя братскими народами, которых связывают единые корни, общая культура и история.

Парк расположен в древнем историческом центре столицы Турции – районе Мамак. Его площадь составляет 14 тысяч квадратных метров. Здесь созданы все условия для семейного отдыха, занятия спортом и бегом. В парке установлены камни с надписями Культегина, Билге Кагана, Тоныкока, а также бюсты великого казахского писателя Абая Кунанбаева и философа Аль-Фараби.

Также Ерлан Кошанов встретился с председателем Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом. Спикер Мажилиса подчеркнул, что весь казахский народ с глубокой скорбью воспринял известия о разрушительном землетрясении в Турции, и передал слова соболезнования братскому народу.

Он также сообщил, что по поручению президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева запланировано строительство ряда социальных объектов в разрушенных землетрясением районах.

По итогам встречи стороны подписали Протокол о сотрудничестве между Мажилисом и Великим национальным собранием.

В рамках визита в Турцию Кошанов примет участие в заседаниях Совета и XII пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных государств.  

#мажилис #казахстан #Турция

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