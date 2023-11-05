Казахстан презентовал свою экспозицию на выставке в Шанхае

Алихан Смаилов совместно с главами делегаций стран-участниц 6-й Китайской международной импортной выставки ознакомился с представленными на ней национальными павильонами, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

В рамках национального павильона Казахстан презентует свои инвестиционные, торговые и промышленные возможности через компании и проекты в сферах сельского хозяйства, туризма, логистики, экспорта и инноваций, сообщает официальный сайт правительства РК.

"Сегодня между нашей страной и КНР подписан 21 протокол по экспорту казахстанской сельскохозяйственной и пищевой продукции, что позволило значительно нарастить поставки товаров АПК в Китай. При этом Казахстан может расширить объемы экспорта экологически чистой сельхозпродукции на рынок Китая. Экспортный потенциал только по растительным маслам и шроту составляет $300 млн", — сказал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в ходе презентации национального павильона.

По его словам, большие возможности есть у казахстанских производителей животноводческой продукции, в частности, говядины, баранины и мяса птицы.

Между Казахстаном и Китаем также успешно развивается торговая логистика. Сегодня создана маршрутная сеть, которая охватывает железные и автомобильные дороги, авиацию. Например, транзитный автокоридор «Западная Европа – Западный Китай» позволяет доставлять грузы в Европу за 10-12 дней.

В РК в ближайшие три года планируется построить 1300 км новых железнодорожных путей, открыть 3-й железнодорожный пункт пропуска на границе с Китаем и возвести новые сухие порты «Бахты» и «Калжат». То есть Казахстан активно создает благоприятные условия для транспортировки грузов в направлении Европы и Ближнего Востока.

Кроме того, глав делегаций ознакомили с деятельностью компаний Kazakh Invest и Kazakh Export, Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», Международного финансового центра «Астана», технопарка Astana Hub и т.д.

За последние 5 лет в Китайской международной импортной выставке участвовали 133 компании из Казахстана, благодаря чему заключены экспортные контракты на сумму более $260 млн.