Казахстан примет ЧМ по боксу в 2027 года

Фото: Olympic.kz

Мировое первенство станет важным событием в международном соревновательном календаре, так как турнир состоится в предолимпийский год - в преддверии летних Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе (США).

Иная информации об организации чемпионата мира, в том числе и даты проведения, будет предоставлена позже.

«Для Казахстана большая честь и ответственность принимать чемпионат мира по боксу в 2027 году, который пройдет в предолимпийский цикл. Наша страна имеет успешный опыт проведения масштабных мировых спортивных первенств на самом высоком уровне, и я уверен, что этот турнир не станет исключением. Понимая важность этого чемпионата мира накануне Олимпиады в Лос-Анджелесе, благодарю World Boxing за оказанное доверие», - сказал президент Национального Олимпийского комитета Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин.

Добавим, что Казахстан во второй раз в истории примет мировое первенство по боксу. Ранее в Алматы прошёл ЧМ-2013 среди мужчин.