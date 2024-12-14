Казахстан примет ЧМ по боксу в 2027 года

Бокс
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Международная федерация World Boxing официально объявила о проведении чемпионата мира-2027 по боксу в Астане, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

Мировое первенство станет важным событием в международном соревновательном календаре, так как турнир состоится в предолимпийский год - в преддверии летних Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе (США).

Иная информации об организации чемпионата мира, в том числе и даты проведения, будет предоставлена позже.

«Для Казахстана большая честь и ответственность принимать чемпионат мира по боксу в 2027 году, который пройдет в предолимпийский цикл. Наша страна имеет успешный опыт проведения масштабных мировых спортивных первенств на самом высоком уровне, и я уверен, что этот турнир не станет исключением. Понимая важность этого чемпионата мира накануне Олимпиады в Лос-Анджелесе, благодарю World Boxing за оказанное доверие», - сказал президент Национального Олимпийского комитета Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин.

Добавим, что Казахстан во второй раз в истории примет мировое первенство по боксу. Ранее в Алматы прошёл ЧМ-2013 среди мужчин.

#Астана #бокс #чемпионат мира-2027

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