Казахстан примет председательство в Организации экономического сотрудничества

Политика
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РК является членом ОЭС с 1992 года

Фото: пресс-служба МИД РК

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу принял участие в 28-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

В ходе заседания главы делегаций обсудили ключевые направления взаимодействия в рамках ОЭС и рассмотрели предложения по укреплению регионального экономического сотрудничества.

Министр иностранных дел РК в своём выступлении отметил, что Республика Казахстан примет председательство в Организации в 2025 году, которое пройдёт под девизом «Продвижение региональной транспортной связанности и устойчивого развития».

Казахстанская сторона подчеркнула необходимость укрепления торгово-экономических связей между странами-членами ОЭС. В этой связи особое внимание было уделено вопросам развития транзитно-транспортных маршрутов, запуска высокоскоростных грузовых поездов, создания цифровой транзитной системы и увеличения объёмов внутрирегиональной торговли.

Также было предложено установить сотрудничество ОЭС с Исламской организацией продовольственной безопасности для решения общих задач в области обеспечения продовольственной безопасности.

Было отмечено, что Казахстан придаёт большое значение вопросам борьбы с изменением климата и развития «зелёной» экономики. В этой связи государства-члены ОЭС были приглашены принять активное участие в Региональном климатическом саммите, который пройдёт в 2026 году под эгидой ООН.

Организация экономического сотрудничества создана в 1985 году. Основная цель ОЭС – продвижение экономического, технического и культурного сотрудничества государств-членов. В состав входят 10 стран: Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Казахстан является членом ОЭС с 1992 года.

#Казахстан #МИД #председатель #ОЭС

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