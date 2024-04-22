Казахстан принял участие в 80-й сессии ЭСКАТО

Международное сотрудничество, Политика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Основная тема проходящей в столице Таиланда сессии – «Использование цифровых инноваций в интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе»

Фото: пресс-служба МИД РК

Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу приняла участие в 80-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК.

В мероприятии приняли участие представители государств Азиатско-Тихоокеанского региона, руководители международных организаций и другие высокопоставленные лица.

В своём выступлении министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу отметил, что страны Азии и Тихоокеанского региона становятся новым центром роста мировой экономики и движущей силой технологического прогресса. В данном контексте он заявил, что в новой экономической политике президента РК К.Токаева развитие инноваций и цифровых технологий занимают приоритетное место.

Казахстан неизменно входит в число мировых лидеров по развитию финтех сферы, успешным примером которого является Международный финансовый центр «Астана». Страна занимает 28-е место в мире по предоставлению услуг электронного правительства и 8-е место по качеству онлайн-услуг.

Мурат Нуртлеу пригласил государства-члены ЭСКАТО к взаимовыгодному сотрудничеству с Astana Hub – крупнейшим в Центральной Азии стартап-парком в сфере IT. В Казахстане успешно работают более 900 компаний, включая Google, Microsoft, Huawei и многие другие.

Учитывая, что цифровые решения играют важную роль в развитии транспортной взаимосвязанности, казахстанский дипломат призвал к усилению координации между странами региона и принятию новой Конвенции ЭСКАТО о единых правилах и стандартах в секторе транзита.

В рамках участия в сессии Нуртлеу провёл переговоры с заместителем генерального секретаря ООН – исполнительным секретарём ЭСКАТО Армидой Алисджабаной. Стороны обсудили совместные инициативы по проведению под эгидой ООН Министерской конференции по цифровым технологиям в Астане в сентябре 2024 года и созданию Центра цифровых решений в Алматы. Казахстан на начальном этапе готов поделиться более чем 20 конкретными цифровыми решениями с другими государствами-членами Комиссии.

На полях сессии также состоялись переговоры главы МИД РК с высоким представителем ООН по вопросам наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств Фатимой Рабаб. Стороны обсудили ход подготовки к третьей Конференции ООН по вопросам стран без выхода к морю.

Кроме того, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в рамках сессии было организовано мероприятие на тему «Цифровое расширение: инновации для реализации целей устойчивого развития».

#казахстан #МИД #сессия #ЭСКАТО

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