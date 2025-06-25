Казахстан присоединился к глобальной инициативе 50-in-5

Цифровизация
124

Казахстан стал участником международной инициативы 50-in-5, которая объединяет страны для ускоренного внедрения ключевых компонентов цифровой общественной инфраструктуры (Digital Public Infrastructure, DPI), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРИАП

Фото: Минцифры

Эти технологии становятся фундаментом для создания современных, удобных и проактивных государственных услуг, повышения качества жизни граждан и развития цифровой экономики.

Цифровая общественная инфраструктура – это безопасная и совместимая система, включающая цифровые платежи, идентификацию и платформы обмена данными. В цифровую эпоху она становится необходимым условием полноценного участия в экономической и общественной жизни. DPI необходима всем странам для построения устойчивой и инновационной экономики, а также для обеспечения благополучия людей.

Основная цель инициативы «50-in-5» – чтобы к 2028 году 50 стран внедрили как минимум один компонент цифровой общественной инфраструктуры (DPI). Это основано на понимании, что обмен опытом и совместная разработка решений с использованием открытых цифровых продуктов в конечном итоге позволяет снизить затраты и ускорить трансформацию.

 «В фокусе Казахстанской цифровой трансформации забота о человеке, а не технологии ради технологий. Ради этого мы строим прозрачное, понятное и эффективное цифровое государство, в котором каждый шаг направлен на благо граждан и их интересы. Цифровые решения сокращают дистанции, позволяя нам быть ближе к людям, вне зависимости от того, где они находятся и проживают. Присоединение к инициативе «50-in-5» - это еще один важный шаг, который позволит в будущем сократить издержки и ускорить нашу цифровую трансформацию, в центре которого есть и всегда будет человек» – Жаслан Мадиев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Казахстан уже реализует ключевые элементы цифровой общественной инфраструктуры, которые успешно работают и масштабируются по всей стране. Центральным элементом системы цифровой идентификации (Digital ID) является приложение eGov Mobile – официальный суперап электронного правительства, обеспечивающий безопасную аутентификацию, удалённую верификацию личности и доступ к широкому спектру государственных услуг.  

Сегодня мобильным приложением eGov Mobile пользуются более 10,9 миллиона казахстанцев, при этом ежемесячная активная аудитория составляет 5,3 млн, а ежедневно в приложение заходят в среднем 354 тысячи человек. В разделе «Услуги» доступны 200 сервисов, а общее число оказанных услуг через eGov Mobile с момента запуска превысило 82 миллиона.

Отдельное внимание пользователей привлекает раздел «Цифровые документы», в котором уже размещено 38 видов электронных документов – от удостоверения личности до водительских прав. С момента запуска этой функции ими воспользовались свыше 25,7 миллиона раз.

Для обмена данными между государственными системами в Казахстане работает Smart Data Ukimet – информационно-аналитическая платформа, в которую интегрированы 124 информационные системы государственных органов. Благодаря этой интеграции появляется возможность разрабатывать проактивные государственные услуги, которые автоматически инициируются в ответ на жизненные ситуации граждан.  

На сегодняшний день разработано 45 проактивных услуг, преимущественно социального характера – они ориентированы на оказание адресной помощи гражданам, в том числе тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Всего такие услуги были оказаны более 4,3 миллиона раз. Вместе со Шлюзом электронного правительства и Smart Bridge они формируют основу национальной системы обмена данными.

«50-in-5» - это общенациональная кампания, направленная на ускорение реализации цифровой повестки путем внедрения цифровой общественной инфраструктуры. Она реализуется в сотрудничестве с Фондом Билла и Мелинды Гейтс, Центром цифровой общественной инфраструктуры Co-Develop, Альянсом цифровых общественных благ и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) при дополнительной поддержке GovStack, Межамериканского банка развития, ЮНИСЕФ и структуры «ООН-женщины».  

Инициатива «50-in-5» предоставляет странам платформу для обмена опытом с цифровыми лидерами, изучения лучших международных практик и получения технической и методологической поддержки. Для Казахстана участие в этой программе – это возможность укрепить национальный потенциал в сфере цифрового развития и сделать шаг к построению устойчивой цифровой инфраструктуры, где технологии работают в интересах каждого гражданина. 

#цифровизация #Минцифры

Популярное

Все
Правовая культура, превенция, ответственность граждан
Проект «Әділ қоғам» презентовал Антикор
Овощеводство: зачем отрасли нужна глубокая переработка?
Врачи направляются в села
Предприниматель – партнер, а не подозреваемый
Введена в строй новая подстанция
Привлечение – таргетированное, встречные обязательства – разумные
Балхаш привлекает туристов
ИИ: игра по правилам
Летние лагеря работают на базе комфортных школ
Рассмотрены перспективы земледелия
Долгожданный детский сад открылся в новом микрорайоне
Вьется пыль из-под копыт!
Надежный щит Родины
Будущее – за роботами
Посмотреть, купить и даже попробовать
Поможет ребятам Talpyn
Казахстанские гребцы завоевали «бронзу» на Кубке сильнейших в Минске
Рожденный в Олимпийский день
Школьников учат основам древних ремесел
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Закон Республики Казахстан
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Тариф почти как в столице
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
Президент проводил Си Цзиньпина в аэропорту
За счет возврата активов Казахстан строит школы и больницы на 318 млрд тенге
Между уголовным и административным правом
Чек-лист для защиты от взломщиков
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Токаев назначил замминистра обороны
Минздрав внедряет детский профиль при подготовке врачей
Рынок попал под ковш экскаватора
Какой курс доллара в Казахстане
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные

Читайте также

Казахстанцы смогут заменить удостоверение личности онлайн
Метрология в цифровом формате
Цифровую платформу для распределения соцпомощи тестируют в …
Виртуальный помощник

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]