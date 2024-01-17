Казахстан присоединился к Конвенции о разумном использовании международных водотоков

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Конвенцию о праве несудоходных видов использования международных водотоков, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении к документу, Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков совершена 21 мая 1997 года в Нью-Йорке.
Конвенцией определены такие факторы, относящиеся к справедливому и разумному использованию международных водотоков, как географические, гидрографические, гидрологические, климатические, экологические и другие, а также социально-экономические потребности соответствующих государств водотока.
Кроме того, в документе определена зависимость населения от водотока в каждом государстве водотока, воздействие одного или нескольких видов использования водотока в одном государстве водотока на другие государства водотока, существующие и потенциальные виды использования водотока.
Участники Конвенции обязаны сохранять, защищать, осваивать и экономить использование водных ресурсов водотока, а также нести затраты на принятие мер и наличие альтернатив запланированному или существующему виду использования, имеющих сопоставимую ценность.
«В соответствии с Конвенцией государства водотока, при использовании международного водотока на своей территории, принимают все надлежащие меры для предотвращения нанесения значительного ущерба другим государствам водотока. На регулярной основе государства водотока могут обмениваться легкодоступными данными и информацией о водотоке, качестве воды и соответствующими прогнозами. Также государства водотока могут консультироваться друг с другом, вступать в переговоры о возможных последствиях планируемых мер для состояния международного водотока. Согласно данной Конвенции, государства водотока по просьбе любого из них вступают в консультации относительно управления международным водотоком, которые могут включать в себя учреждение совместного механизма», - говорится в заключении.