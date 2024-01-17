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Как отмечается в заключении к документу, Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков совершена 21 мая 1997 года в Нью-Йорке.

Конвенцией определены такие факторы, относящиеся к справедливому и разумному использованию международных водотоков, как географические, гидрографические, гидрологические, климатические, экологические и другие, а также социально-экономические потребности соответствующих государств водотока.

Кроме того, в документе определена зависимость населения от водотока в каждом государстве водотока, воздействие одного или нескольких видов использования водотока в одном государстве водотока на другие государства водотока, существующие и потенциальные виды использования водотока.

Участники Конвенции обязаны сохранять, защищать, осваивать и экономить использование водных ресурсов водотока, а также нести затраты на принятие мер и наличие альтернатив запланированному или существующему виду использования, имеющих сопоставимую ценность.