Политика
Казахстан присоединится к Протоколу о сохранении биологических ресурсов Каспия
Лаура Тусупбекова
Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, передает Kazpravda.kz.    

Как отмечается в заключении к законопроекту, целью протокола являются охрана, сохранение и восстановление жизнеспособности и целостности биологического разнообразия и обеспечение устойчивого использования биологических ресурсов Каспийского моря.

Протоколом предусматриваются регулирование деятельности, оказывающей негативное воздействие на животный и растительный мир Каспийского моря, контроль и при необходимости введение запрета на преднамеренный отлов, владение или убой, транспортировку и использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны. Кроме того, предусматривается выделение охраняемых районов в целях защиты прибрежных и морских экосистем Каспия, а также сотрудничество прикаспийских государств по защите и восстановлению биоразнообразия Каспийского моря.

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