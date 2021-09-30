Казахстан присоединится к Протоколу о сохранении биологических ресурсов Каспия
Лаура Тусупбекова
Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, передает Kazpravda.kz.
Как отмечается в заключении к законопроекту, целью протокола являются охрана, сохранение и восстановление жизнеспособности и целостности биологического разнообразия и обеспечение устойчивого использования биологических ресурсов Каспийского моря.
Протоколом предусматриваются регулирование деятельности, оказывающей негативное воздействие на животный и растительный мир Каспийского моря, контроль и при необходимости введение запрета на преднамеренный отлов, владение или убой, транспортировку и использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны. Кроме того, предусматривается выделение охраняемых районов в целях защиты прибрежных и морских экосистем Каспия, а также сотрудничество прикаспийских государств по защите и восстановлению биоразнообразия Каспийского моря.