Казахстан присоединится к Тюркскому инвестиционному фонду

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда, которое совершено в Анкаре 16 марта 2023 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как отмечается в заключении к документу, целью соглашения является создание Тюркского инвестиционного фонда для содействия экономическому развитию государств-участников Организации тюркских государств (ОТГ) путем расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.

Соглашение устанавливает цели, функции, полномочия и структуру Тюркского инвестиционного фонда.

В соответствии с соглашением, фонд имеет статус международной финансовой организации, который будет представлять региональный инвестиционный механизм с уставным капиталом в размере 500 млн долларов США.

Капитал фонда формируется из оплаченных и привлекаемых акций, подлежащих обращению. Общая номинальная стоимость акций составляет 350 млн долларов США, из которых на долю членов ОТГ приходится по 70 млн долларов США, и 150 млн долларов США являются привлекаемыми.

Таким образом, соглашением предусматривается выделение средств из республиканского бюджета в размере 31 218 600 тысяч тенге или 70 млн долларов США на предстоящие 4 года.

Для достижения своей цели фонд выполняет ряд функций и полномочий посредством инвестиционной деятельности, среди которых оказание помощи в развитии внутрирегиональной торговли, финансирование проектов, в частности проектов микро-, малых и средних предприятий, сотрудничество и финансирование совместно с международными и национальными финансовыми институтами и институтами развития, а также торговыми палатами и частными организациями, поддержка расширения транспортных и логистических цепочек, складских и производственных мощностей.

Кроме того, планируются поддержка создания и модернизации физической и цифровой инфраструктуры, включая государственно-частное партнерство, поддержка проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, инфраструктуру, транспорт, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии и туризм, финансирование проектов, способствующих развитию «зеленой» экономики, путем инвестирования в энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и охрану окружающей среды, а также оказание помощи и финансирование поддержки для подготовки инвестпроектов, если это будет сочтено необходимым, осуществление других видов деятельности и предоставление других услуг, которые могут способствовать достижению цели фонда.

«Фонд станет первым и основным совместным финансовым институтом, созданным тюркскими государствами, функции которого будут направлены на мобилизацию экономического потенциала государств-членов ОТГ для укрепления торгово-экономического сотрудничества между ними, в приоритете которого содействие предпринимательству, рост, создание рабочих мест», – говорится в заключении.