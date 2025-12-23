Казахстан продолжает бороться за иностранные инвестиции - мнение политолога

На данный момент главная задача – преодолеть даун-тренд и оттолкнуться вверх от нынешних показателей, пишет телеграмм канал Abishev Analytics

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

События в мировой экономике – тарифные войны, санкционное противостояние, миграционные кризисы и прочее – ведут к ослаблению мировых инвестиционных потоков. Отдельные отрасли, вроде цифровизации и искусственного интеллекта, получают сверхкапитализацию, но в целом инвесторы сейчас не склонные рисковать с проектами в развивающихся странах.

Этот тренд затрагивает и Центральную Азию. Тем не менее, сильного обвала не наблюдается. Наоборот, по данным исследования Micky’s Institute of Global Research and Development, Казахстан остаётся главным направлением инвестиций в Центральную Евразия, несмотря на глобальное замедление потоков капиталов и геополитическую неопределённость.

По данным правительства, в 2021 году в Казахстан пришло $23,8 млрд. прямых иностранных инвестиций, в 2023 - $23,9 млрд. В первой половине 2025 года в страну пришло $10,1 млрд.

На самом деле, иностранные инвесторы принимают решение при помощи развитой сети консультантов, оценивающих инвестиционную привлекательность страны с институциональной, экономической, политической, геополитической и прочих точек зрения.

Видно, что Казахстан принимает большие усилия, чтобы повысить реальную инвестиционную привлекательность в глазах тех, кто даёт рекомендации иностранным инвесторам, и самих иностранных инвесторов. Именно поэтому проводится сложная работа по переводу экономики на рыночные рельсы, очень аккуратно подходят к вопросам передела собственности. Высокая активность на высшем уровне по визитам и приёму гостей тоже во многом сводится к ручному налаживанию инвестиционного взаимодействия.

Вложения в инфраструктуру, решение о строительстве нескольких атомных электростанций, развитие филиалов зарубежных ВУЗов (иностранцы оценивают и кадровый потенциал тоже) – всё в копилку инвестиционной привлекательности. В том смысле, насколько есть смысл вкладывать в экономику Казахстана, стоит ли это того, даст ли это отдачу, к которой стремятся инвесторы. А любой инвестор в любой точке мира рассуждает именно в таких категориях.

Что важно, инвестиции идут не только в сырьевой нефтегазовый, но и в производственные секторы. Тут можно вспомнить и завод KIA в Костанайской области, и золотодобычу в Акмолинской области и ряд других проектов.

Очень важно работать с широкой публикой. Золотые времена прошли, доходность от эксплуатации нефтяных ресурсов не оставляет места экономической ксенофобии и социальному патернализму. Нужно бороться за каждый инвестиционный доллар (юань, евро, рубль, вону, йену, риал, дирхам, лиру).

