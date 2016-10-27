Статьи Казахстан совершил значительный рывок Рысты АЛИБЕКОВА

Примечательно, что Казах­стан опередил в рейтинге такие страны ОЭСР, как Бельгия (42-е место, Италия (50), Израиль (52), Греция (61), Турция (69). Среди стран ЕАЭС Казахстан обошел в рейтинге Беларусь (37), Армению (38), Российскую Федерацию (40), Кыргызстан (75).



Как сообщила на брифинге в Службе центральных коммуникаций директор департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики Галия Джолдыбаева, доклад Doing Business 2017 стал 14-м выпус­ком в серии ежегодного издания Группы Всемирного банка, который производит оценку норм как способствующих расширению предпринимательской деятельности, так и ограничивающих ее. В этом исследовании используются количественные показатели уровня благоприятности бизнес-климата, которые позволяют сопоставить данные для 190 стран по 10 индикаторам.



Всемирный банк отметил топ-10 стран с высокой долей реформ по улучшению делового климата, где Казахстан занял 2-ю позицию по 7 индикаторам рейтинга. Республика также отмечена как лучший реформатор в четвертый раз за последние 12 лет.



Казахстан вошел в первую тройку стран рейтинга по индикатору «Защита миноритарных инвесторов».



Кроме того, второй год Казахстан находится в первой десятке стран по «Исполнению контрактов» – 9-е место. Сохранена позиция по индикатору «Регистрация собственности» – 18-е место.



Значительный рывок Казах­стана в рейтинге отмечен также по индикаторам «Получение разрешений на строительство» (22-е место) и «Присоединение к электрическим сетям» (75-е место).



– Министерство национальной экономики как координирующий орган не останавливается на достигнутом, – заключила Г. Джолдыбаева. – В текущем году будет разработан очередной пакет реформ по всем 10 индикаторам, направленным на улучшение бизнес-климата в стране. К примеру, будет продолжена работа по разрешениям на строительство, защите миноритарных инвесторов, получению кредитов, налогообложению, открытию предприятий и регистрации собственности.

