Казахстан совместно с партнёрами оказал гуманитарную помощь Афганистану

Фото: пресс-служба МИД РК

Состоялась официальная церемония открытия программы «Продвижение выращивания пшеницы в целях устойчивого развития в Центральном Афганистане». В мероприятии принял участие Временный поверенный в делах Казахстана в Афганистане Газиз Акбасов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Организатором мероприятия выступила Исламская организация продовольственной безопасности (ИОПБ), при поддержке Казахстана и Турции, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA). Проект финансируется совместно Казахстаном, ИОПБ, Турцией, TIKA и СВМДА.

В церемонии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Афганистана С. Азам, губернатор провинции Логар З. Мадани, заместитель главы посольства Турции в Афганистане Б. Бирал, представитель ИОПБ Э. Юксек и другие официальные лица.

В рамках программы фермерам провинции Логар была предоставлена гуманитарная помощь: 15 тонн семян пшеницы сортов Лалми и Амир, которые распределили между 300 фермерами из районов Бараки-Барак, Мохаммад-Ага и Пули-Алам. Кроме того, для повышения плодородия почвы было передано 15 тонн удобрений и 30 тонн мочевины.

Губернатор провинции Логар выразил благодарность Казахстану, Турции, ИОПБ, СВМДА и TIKA за поддержку, оказываемую народу Афганистана. По его словам, афганские крестьяне остро нуждаются в семенах пшеницы, а также других культур, таких как бобы и чечевица.

В этой связи губернатор обратился с просьбой продолжить оказание гуманитарной помощи в виде поставок семян пшеницы, а также рассмотреть возможность предоставления новых ирригационных систем и сельскохозяйственной техники для поддержки крестьян Афганистана.

Исламская организация по продовольственной безопасности была создана в 2013 году по инициативе Республики Казахстан. Штаб-квартира ИОПБ находится в Астане. В состав организации входят 34 государства Африки, Азии, Европы и Южной Америки. ИОПБ занимается улучшением продовольственной безопасности в странах-участниках, созданием продовольственных резервов, координацией общей сельскохозяйственной политики, а также решением ряда других задач. На сегодня ИОПБ, наряду с другими инициативами, оказывает регулярную продовольственную помощь Афганистану.