Выступая на IV заседании Национального курултая, Президент подчеркнул амбициозность задачи: трасса Астана – Аркалык – Торгай – Иргиз не просто обновляет старые маршруты, а создает принципиально новый транспортный коридор. Это беспрецедентный для страны проект, прокладываемый «с нуля» там, где дорог такого уровня никогда не было.

Общая протяженность маршрута составляет 896 км, из которых 452 км предусмотрено построить как новый участок, а 444 км — реконструировать.

Об особенностях этого инфраструктурного проекта и о том, как он послужит комплексному развитию территорий, - в интервью председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Толегена Абдуллина.

- Проект дороги «Центр- Запад» вплотную подошел к этапу реализации — идет активная подготовка к выходу техники на объекты. Толеген Турсынович, расскажите, чем сегодня занимаются проектировщики и дорожные строители?

- Дорога проектируется по II технической категории с двумя полосами движения, что необходимо для обеспечения устойчивого транспортного коридора между центральными и западными регионами страны.

Ключевой этап предпроектной подготовки уже пройден. Разработано технико-экономическое обоснование и получено заключение государственной экспертизы. Это означает, что сформированы основные технические решения по трассе, типам работ на отдельных участках, инженерным сооружениям и необходимой инфраструктуре. Теперь проект перешел в стадию уточнения и детализации проектных решений по участкам, так как маршрут большой и проходит через разные природно-климатические и геологические условия.

Весь маршрут разделен на 21 проектный участок, по каждому из которых выполняются работы по корректировке проектно-сметной документации, инженерным изысканиям и уточнению конструктивных решений. По ряду участков полевые изыскательские работы, включающие обследование дороги на местности, геологические и геодезические работы, сбор исходных данных, а также подготовку материалов для проектирования, завершены. По остальным участкам работы продолжаются в плановом порядке.

Параллельно ведется камеральная обработка результатов изысканий, подготовка проектных решений, получение техусловий и согласований от уполномоченных органов и заинтересованных организаций.

Одновременно с проектированием подготавливается строительная инфраструктура, так как проект требует постоянного присутствия производственных мощностей вдоль дороги. Для этого организуются и поэтапно разворачиваются производственные базы и вахтовые городки. Иными словами, определены площадки для размещения персонала, техники и хранения дорожно-строительных материалов. На отдельных площадках уже размещены элементы производственной базы и оборудование, включая мощности для выпуска асфальтобетонных смесей и бетонных конструкций; идет мобилизация дорожно-строительной техники. На других локациях продолжается оформление документов на временное землепользование и подготовка территории под размещение баз.

Одновременно ведется подготовка по инженерным сооружениям, которые являются ключевыми элементами будущей дороги и напрямую влияют на безопасность и надежность эксплуатации. На маршруте предусмотрено строительство и устройство 40 мостов, 17 путепроводов, 19 транспортных развязок в разных уровнях, 48 скотопрогонов с проездом сельхозтехники, двух подземных пешеходных переходов и 654 водопропускных труб. Сейчас проводятся выездные обследования, уточняются технические решения, параметры сооружений и привязка к местности, чтобы обеспечить устойчивость дороги к сезонным нагрузкам, водным воздействиям и особенностям рельефа.

Этот этап я бы назвал комплексной фазой проекта, когда одновременно выполняются проектные работы по 21 участку, инженерные изыскания, формирование сырьевой базы через обследование 61 карьера, организация вахтовой и производственной инфраструктуры, а также подготовка к реализации более чем700 инженерных сооружений.

Все эти мероприятия направлены на то, чтобы переход к строительству был поэтапным, управляемым и обеспечивал выполнение проекта в требуемых параметрах качества, безопасности и долговечности.

- В своем недавнем интервью газете «Turkistan» Президент отметил большое значение новой дороги, которая сократит путь от столицы до западных областей страны. Как ее запуск отразится на скорости грузооборота с нашими морскими портами?

- Новый маршрут формирует прямой коридор «Центр – Запад», обеспечивая более короткую и логичную транспортную связь центральных регионов Казахстана с западным направлением, включая выход к Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Сейчас расстояние от Астаны до западных областей составляет 1 438 километров по маршруту Астана – Атбасар – Есиль – Костанай – Карабутак – Иргиз. Новый маршрут должен сократить путь до 896 километров. При сокращении маршрута на 540 км, грузовой транспорт, движущийся со скоростью около 80 км/ч, сэкономит в пути порядка 6 часов 45 минут.

За счет уменьшения протяженности маршрутов по сравнению с действующими направлениями, а также благодаря улучшению параметров движения на дороге II технической категории (2 полосы), ожидается снижение времени доставки грузов и уменьшение логистических издержек.

Конечно, итоговое сокращение времени в пути будет зависеть от точки отправления, типа транспорта и режима движения, но однозначно, по сравнению с существующими маршрутами, ожидается общее ускорение грузопотока к портам Акта и Курык.

- Какие новые возможности для экономической активности вдоль всего маршрута создает строительство этой автодороги?

- По мере развития проекта спрос рождает предложение, и государство намерено создавать условия для поддержки малого и среднего бизнеса вдоль нового транспортного коридора. Совместно с местными исполнительными органами будет сопровождать предпринимательские инициативы, развитие придорожного сервиса и сопутствующей инфраструктуры.

По мере реализации проекта вдоль дороги будут формироваться площадки и зоны, где появятся объекты дорожного сервиса и сопутствующей инфраструктуры. Это традиционные АЗС, пункты питания, СТО и кемпинги, и другие виды предпринимательской деятельности, ориентированные на обслуживание транспортного потока и развитие прилегающих территорий.

Новая дорога фактически становится основой для появления точек роста бизнеса вдоль маршрута, но и создаст новые рабочие места для местного населения. Во время строительства будут привлекаться местные кадры как для выполнения дорожно-строительных работ, так и для обслуживания производственных баз и вахтовых городков. После ввода в эксплуатацию будут созданы дополнительные рабочие места в сфере содержания дороги, дорожного сервиса и сопутствующих услуг.

Для жителей сел, расположенных вблизи трассы, новая дорога открывает возможности для выхода сельскохозяйственной продукции на более широкие рынки, сокращения логистических затрат и повышения рентабельности хозяйств. Улучшение транспортной доступности также создает предпосылки для развития экотуризма, придорожной торговли, сервисных и бытовых услуг, а также других отраслей, связанных с использованием транспортного потока и природного потенциала регионов.

- Толеген Турсынович, какой будет доля казсодержания на проекте?

- Проект ориентирован на максимальное вовлечение казахстанских производственных и кадровых возможностей на всех этапах — от проектирования до строительства и последующей эксплуатации. Приоритет будут отдаваться отечественным материалам, услугам и трудовым ресурсам при строгом соблюдении требований по качеству, безопасности и долговечности автомобильной дороги.

Например, запланировано применение казахстанских инертных материалов, включая щебень, грунты и песчано-гравийные смеси, которые пойдут на устройство земляного полотна, оснований и дорожной одежды. Для этого формируется местная сырьевая база. В частности, по направлению Астана – Аркалык рассматривается 61 карьер, в том числе 50 грунтовых, семь - песчано-гравийной смеси и четыре - каменных материалов. Проводятся полевые и лабораторные испытания для подтверждения соответствия материалов действующим стандартам дорожного строительства.

Заложено использование отечественных битумных материалов и асфальтобетонных смесей. Производственные мощности, включая асфальтобетонные заводы, будут размещаться вблизи дороги, что дополнительно способствует вовлечению местных предприятий и рабочей силы.

Все инженерные изыскания и корректировки проектно-сметной документации выполняют отечественные специалисты. К строительству также будут привлечены наши дорожные специалисты, инженеры, операторы техники и рабочих, в том числе из регионов прохождения дороги.

Таким образом, доля местного содержания в проекте будет формироваться за счет использования отечественных строительных материалов, казахстанских подрядных организаций и национальных кадров, что соответствует действующим нормативам и одновременно способствует развитию строительной отрасли и занятости внутри страны.

- Благодаря каким технологическим новинкам трасса сможет противостоять постоянному потоку фур и суровым погодным испытаниям?

- Для повышения долговечности покрытия предусматриваются усиленные конструктивные решения по дорожной одежде и основанию, применение современных материалов, соответствующих требованиям к нагрузкам и климатической устойчивости, а также технологически правильное уплотнение и контроль качества на каждом этапе.

Особое внимание уделяется защите дороги от факторов, которые чаще всего приводят к разрушениям: переувлажнение, промерзание, сезонные подвижки грунта и температурные деформации.

- Общая стоимость дороги оценивается в 1,1 триллионов тенге. Как вы будете контролировать расходование средств?

- Мониторинг строительства автомагистрали Астана — Аркалык — Торгай - Иргиз интегрирован в государственную систему управления инфраструктурой. Контрольные мероприятия охватывают весь цикл работ: от верификации качества инертных материалов и объемов строительства до технического надзора за соблюдением проектных спецификаций. Приемка каждого участка осуществляется поэтапно, что гарантирует соответствие объекта установленным государственным стандартам.

Проект находится на особом контроле Правительства, что гарантирует повышенное внимание к соблюдению сроков, качества и прозрачности расходования средств. Одновременно контроль обеспечивают финансовые и аудиторские службы, правоохранительные органы.

Прозрачность дополнительно обеспечивается вовлечением общественности, что позволяет отслеживать продвижение работ и выполнение обязательств перед населением. Такая система контроля гарантирует, что средства будут расходоваться эффективно, а каждый этап строительства и реконструкции будет полностью подтвержден документально и технически.

- И наконец, когда вы планируете запустить первое сквозное движение?

- Повторюсь, строительство и реконструкция будут осуществляться по 21 участку, по мере готовности проектной документации и прохождения всех необходимых согласований. Ввод отдельных участков в эксплуатацию будет происходить по мере их готовности, что позволит постепенно открывать движение и использовать трассу даже до завершения всех работ.

Полноценное сквозное движение по всему маршруту от Астаны до Иргиза планируется после завершения строительства и реконструкции всей протяженности дороги и прохождения обязательных процедур приемки. Конечно, как и в любом крупном инфраструктурном проекте, могут возникать трудности и корректировки графика, связанные с погодными условиями или инженерными особенностями участков, однако проект реализуется с учетом таких рисков и с максимально возможной оперативностью.

Новая дорога создается с расчетом на долгосрочную эксплуатацию и безопасность движения, и даже на этапе строительства будет приносить пользу регионам.

Выноска:

Новый автомобильный коридор обеспечит прямое сообщение между центром и западом страны, а также создаст выход на Транскаспийский международный транспортный маршрут.