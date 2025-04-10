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Минторговли совместно с Минсельхозом и Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур подписали меморандум по стабилизации цен на социально значимые продукты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МТИ РК

Основой заключенного Меморандума является взаимная заинтересованность сторон в обеспечении стабильности цен и повышение социальной ответственности бизнеса.

В рамках документа Национальная ассоциация переработчиков масличных культур приняла на себя обязательство по обеспечению стабильности отпускных цен от производителей, как для промышленного производства, так и для розничной реализации населению.

В свою очередь, Министерство сельского хозяйства стимулирует наращивание сырьевой базы в целях загрузки отечественных перерабатывающих мощностей.

Министерство торговли и интеграции в рамках Меморандума проводит мониторинг цен, инициирует продвижение масла подсолнечного на экспортные рынки и контролирует соблюдение допустимой торговой надбавки при реализации масла подсолнечного на внутреннем рынке страны.

Подобные меморандумы заключается уже не в первый раз, и позволяют достигать договоренностей с бизнесом по обеспечению стабильности цен на СЗПТ.

Благодаря принимаемым мерам, несмотря на мировые тенденции роста цен на этот продукт, в Казахстане цена на масло подсолнечное стабильная, а среди стран ЕАЭС самая низкая, отметили в Минторговли.