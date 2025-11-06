Статья председателя Комитета по инвестициям Габидуллы Оспанкулова опубликована в издании The Geopolitics под названием «Kazakhstan and the United States Strengthening Their Partnership». Приводим ее текст на русском языке

Фото: gov.kz

«Казахстан сегодня занимает лидирующие позиции в Центральной Азии - на его долю приходится более 60% всех привлечённых инвестиций в регионе. Это прямое свидетельство доверия международного бизнеса и эффективности нашей экономической политики», - заявил председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов.

Центральная Азия стремительно превращается в регион новых возможностей для американского бизнеса - от энергетики и добычи критически важных минералов до цифровых технологий. Казахстан играет ключевую роль в этом процессе. На его долю приходится более половины ВВП региона и около 75% торговли США со странами Центральной Азии.

Американские компании активно развивают проекты в Казахстане. Chevron и ExxonMobil реализуют крупные нефтегазовые проекты, компания PepsiCo строит завод по производству снеков, а Meta, Amazon Kuiper и Goldman Sachs внедряют цифровые и финансовые решения.

При президенте Касым-Жомарте Токаеве Казахстан последовательно укрепляет стратегическое партнёрство с США, делая акцент на технологиях, энергетическом переходе и инвестициях. Недавнее соглашение с компанией Wabtec на сумму 4,2 миллиарда долларов стало крупнейшим в мировой железнодорожной отрасли и символом нового этапа двустороннего сотрудничества.

– Президент Касым-Жомарт Токаев недавно провёл встречу с руководителями ведущих американских компаний в Нью-Йорке. С вашей точки зрения, каковы основные итоги этого круглого стола и какого эффекта можно ожидать?»

– Участие Президента в работе круглого стола стало одним из ключевых событий его визита в Соединённые Штаты. Эта встреча продемонстрировала высокий уровень доверия и растущий интерес крупнейших корпораций к Казахстану - комментируя сделку, Дональд Трамп назвал Токаева «высоко уважаемым лидером» и подчеркнул, что соглашение открывает новую страницу в экономических отношениях между Казахстаном и США.

За одним столом собрались главы Chevron, ExxonMobil, Boeing, Visa, Mastercard, Meta, Wabtec, Citibank, NVIDIA, Amazon, OpenAI, Shell, Honeywell, PepsiCo, Mars, BCG, Blackstone и других мировых компаний. В общей сложности в обсуждении приняли участие более 150 руководителей бизнеса, среди них свыше 30 генеральных директоров и представителей Fortune Top-100. Это стало одной из самых представительных встреч Казахстана и США за последние годы.

В своём выступлении Президент подчеркнул, что стратегическое партнёрство между Казахстаном и Соединёнными Штатами развивается последовательно и прагматично. На сегодняшний день объём американских инвестиций в экономику Казахстана превысил 100 миллиардов долларов, а в стране работают более 630 компаний с участием американского капитала.

Главными темами обсуждения стали энергетика, технологии и устойчивое развитие. Казахстан продолжает тесное сотрудничество с Chevron и ExxonMobil по проектам на месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, где американские партнёры внесли значительный вклад в модернизацию отрасли. Глава государства отдельно отметил роль Казахстана как крупнейшего в мире производителя урана, обеспечивающего около четверти импорта США, что делает страну стратегическим игроком в сфере глобальной энергетической безопасности.

Ключевое внимание на встрече также было уделено критически важным минералам - меди, литию, вольфраму, графиту и редкоземельным металлам. Казахстан обладает богатыми запасами этих ресурсов и предлагает взаимовыгодное сотрудничество в их добыче и переработке. Важным шагом в создании локальной цепочки добавленной стоимости станет проект Cove Capital стоимостью 1,1 миллиарда долларов.

Ещё одним итогом визита стало соглашение с компанией Wabtec на сумму 4 миллиарда долларов - крупнейший инфраструктурный контракт в истории страны. Проект предусматривает производство локомотивов нового поколения в Астане, создание рабочих мест и развитие инженерных компетенций в машиностроении. Сегодня около 80% наземных грузоперевозок между Китаем и Европой проходит через территорию Казахстана, что укрепляет позицию страны как ключевого логистического узла Евразии.

Отдельное внимание уделили сельскому хозяйству и цифровым технологиям. Президент пригласил американские компании активнее участвовать в развитии аграрного сектора, приведя в пример проект PepsiCo по строительству завода в Алматинской области стоимостью 368 миллионов долларов.

В цифровой сфере Казахстан закрепляет статус IT-хаба Евразии: в стране уже работают Nvidia, Amazon, Microsoft и Starlink, а совместные инициативы с Amazon и Meta направлены на развитие спутникового интернета и создание казахоязычной модели искусственного интеллекта.

– Президент также провёл отдельные встречи с представителями американских компаний. Какие конкретные результаты были достигнуты и как они вписываются в общую картину экономических отношений между Казахстаном и США?

- Рабочая программа Президента в Нью-Йорке действительно была насыщенной. Он провёл серию встреч с руководителями ведущих американских корпораций, представляющих энергетический, транспортный, цифровой, финансовый и аграрный секторы. Это компании, которые уже работают в Казахстане или готовятся запустить новые проекты, и их интерес к стране продолжает расти.

Особое внимание было уделено вопросам инвестиций, технологического партнёрства и расширения присутствия американского бизнеса. Президент всегда подчёркивает: подобные встречи - это не просто обмен мнениями, а реальный инструмент запуска совместных инициатив. Они позволяют выстраивать сотрудничество на основе доверия, конкретных результатов и взаимной выгоды.

– Центральную Азию всё чаще называют новым направлением для инвестиций. Как Вы оцениваете роль Казахстана в формировании этого имиджа региона для глобального бизнеса?

– Сегодня Центральная Азия действительно привлекает внимание глобальных инвесторов, и Казахстан играет здесь ключевую роль. На долю нашей страны приходится более половины ВВП региона и 75% торговли США с Центральной Азией - эти цифры говорят сами за себя. Казахстан стал своеобразным магнитом для капитала и технологий в регионе.

По данным ЭСКАТО, в 2024 году Казахстан привлёк 15,7 миллиарда долларов инвестиций - почти вдвое больше, чем годом ранее. На страну приходится более 60% всех инвестиций, поступающих в Центральную Азию. Международные рейтинги подтверждают этот тренд: агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Казахстана до Baa1, а IMD включил страну в число 35 самых конкурентоспособных экономик мира. Всё это укрепляет доверие инвесторов, общий объём привлечённых инвестиций уже превысил 450 миллиардов долларов.

Важно, что меняется структура инвестиций. Наряду с традиционной энергетикой активно развиваются машиностроение, транспорт, сельское хозяйство, медицина и цифровизация. Это делает Казахстан не только локомотивом роста региона, но и настоящим центром инвестиций и технологий в сердце Евразии.

– Тема критически важных минералов сегодня в центре внимания Вашингтона, особенно с учётом их роли в энергетическом переходе и производстве технологий. Какова роль Казахстана в глобальных цепочках поставок этих материалов и как вы видите участие американских компаний?

– Казахстан обладает одной из самых богатых минерально-сырьевых баз в регионе и уже входит в двадцатку крупнейших мировых производителей критически важных материалов. На долю страны приходится основная часть запасов меди, титана, кобальта и редкоземельных металлов Центральной Азии.

Мы активно реализуем проекты по добыче и переработке редких и редкоземельных элементов, которые имеют ключевое значение для производства аккумуляторов, электроники и космических технологий. В декабре 2023 года был утверждён Комплексный план до 2028 года, предусматривающий запуск пяти новых месторождений и внедрение передовых технологий глубокой переработки.

Особое значение имеет партнёрство с американской компанией Cove Capital, которая реализует проект по разведке и глубокой переработке редкоземельных металлов. Это пилотная площадка, где формируется полный цикл создания добавленной стоимости - от добычи сырья до производства компонентов для высокотехнологичных отраслей. Наша цель - отказаться от сырьевой модели экспорта и перейти к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Участие американских компаний в этом процессе позволит Казахстану укрепить позиции в глобальных цепочках поставок.

– Казахстан позиционирует себя как крупный транзитный узел между Азией и Европой. Какие возможности открываются для американских инвесторов и компаний, особенно в сфере логистики и инфраструктуры?

– Сегодня Казахстан играет ключевую роль в формировании новой евразийской логистики. Около 80% всех наземных грузоперевозок между Китаем и Европой проходит через территорию нашей страны, что делает Казахстан естественным мостом между крупнейшими рынками Европы, Азии и Ближнего Востока.

Одним из приоритетов является развитие Транскаспийского маршрута - более короткого и экологичного пути, объём перевозок по которому за последние два года удвоился. Потенциал маршрута оценивается в до 10 миллионов тонн грузов в год, и интерес к нему неуклонно растёт с каждым месяцем.

Кроме того, мы предлагаем американским партнёрам возможности участия в развитии каспийских портов, создании цифровых систем отслеживания грузов и логистических хабов в Турции, Грузии и Азербайджане. Всё это укрепляет позиции Казахстана как надёжного транзитного центра и партнёра, на которого можно рассчитывать при формировании устойчивых глобальных цепочек поставок.